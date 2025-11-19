元おニャン子クラブでタレントの渡辺満里奈が18日、自身のインスタグラムを更新。この日に55歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】お二人の笑顔が素敵すぎる！絵に描いたような幸せ夫婦ですね

「本日誕生日でした。」と投稿。「たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」と記し、「週末に家族がお祝いしてくれて、楽しい時間を過ごしました。」とし、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と誕生日ケーキを前にシャンパンで乾杯する写真などを掲載。



「家族や、私に関わってくれる全ての人に感謝しかないです。55歳も面白おかしく過ごしていけたらと思いますっ！」と目標を掲げ、「みんなありがとう！！！」とつづった。



夫の名倉も自身のインスタグラムで渡邊の誕生日を祝う写真を掲載し、「本当にいつもありがとう」など感謝の言葉などを並べていた。



フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」、「ステキな写真」など祝福の声が多数寄せられていた。



渡辺と名倉は2005年に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生している。



（よろず～ニュース編集部）