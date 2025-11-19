歌手のヤングブラッド(28)が、年内のツアー中止を発表した。2025年の大半をツアーで各地を回ってきたヤングブラッドだが、医師の助言により、アメリカおよび南米で予定されていた「アイドルズ」ワールドツアーの最終公演を中止せざるを得なくなったという。



ヤングブラッドはインスタグラムでこう伝えている。「今週、ツアーの休み期間中に（いつも通り）いくつか検査をしたら、声の状態と血液検査の結果に気がかりな点が見つかった」「普段の自分だったら音楽とみんな以外は何も気にせず、倒れるまで走り続けるんだけど、今回は真剣に向き合う必要があると言われた」「心が張り裂けそうだ。ずっと続いてほしい旅の途中だから、自分の体にこれ以上深刻なダメージを残したくはない。がっかりさせてしまうことは分かってる。でもこの決断をするのは本当に辛いことだったと分かって欲しい。埋め合わせは必ずするから」



ヤングブラッドは来年１月、オーストラリアでの公演やロラパルーザ・インドへの出演が予定されており、４月にはイギリスとアイルランドへと向かうことになっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）