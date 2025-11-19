¥ì¥Ã¥«¤Ú¤ÇÆÍ·â¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¶«¤Ö¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÃË¤ËÆÍ·â¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡£PTSD¤ÎºÆÇ³¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËµÍ¤á³Ý¤±¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¶«¤Ö¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤ë»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¶«¤Ö¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç
¡¡ÊÆPeople¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î17Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤ò¸þ¤¯¤è¤¦ÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢À¼¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿ÌÏÍÍ¡£ÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¢¥ê¥¢¥Ê¤òµ¤¸¯¤¦¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿È¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¡¢Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿APÄÌ¿®¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¤Ë¡ÖÉ¬¤º»£±Æ¤Ç¤¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤¬¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤ä¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥è¡¼¤é¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¤È¤¤¤¦26ºÐ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍÃËÀ¤¬ºô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÈà½÷¤ËÆÍ·â¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¥·¥ó¥·¥¢¤¬¥¢¥ê¥¢¥Ê¤«¤é¥¦¥§¥ó¤ò°ú¤Î¥¤¹¤Ê¤É¤·¡¢Èà½÷¤òµß¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2017Ç¯¤ËÇúÇË¥Æ¥í¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¤ÏPTSD¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤ò½±¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢¸ø¶¦¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò9Æü¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
