冬の音楽特番、出演アーティストまとめ【随時更新】
年の瀬が近づき毎年恒例の冬の音楽特番の季節がやってきた。それぞれ個性豊かなアーティストが集い、外の寒さを吹き飛ばすアツいライブパフォーマンスを届ける。この記事では出演アーティストと概要をまとめる。（随時更新、アーティスト名は50音順）
■日本テレビ系『ベストアーティスト2025』
日時：29日 第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）
■総合司会：櫻井翔／司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー
『ベストアーティスト2025』
Ado
家入レオ
Aぇ! group
m-flo
Omoinotake
木村カエラ
King ＆ Prince
Creepy Nuts
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
Snow Man
Da-iCE
timelesz
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
Travis Japan
NiziU
乃木坂46
back number
HANA
Perfume
Hey! Say! JUMP
ポルノグラフィティ
Mrs. GREEN APPLE、M!LK
■フジテレビ系『2025 FNS歌謡祭』
日時：第1夜 12月3日（後6：30〜11：18）／第2夜 12月10日（後6：30〜9：54）
司会：相葉雅紀、井上清華アナウンサー
【出演アーティスト】
＜第1夜＞
AiScReam
ASKA
Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
JAEJOONG（ジェジュン）
スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
中川晃教
中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
『ミス・サイゴン』2026カンパニー
水谷千重子
Mrs. GREEN APPLE
ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
Little Glee Monster
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
Creepy Nuts
倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
BE:FIRST
氷川きよし
本田響矢
映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
