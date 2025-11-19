「拳を使うのを我慢しているんじゃないか」「日本に間違いを認めさせているんだ」「超カッコイイ」──中国共産党の機関誌、人民日報系の現地SNSには賞賛のコメントが並ぶ。

【写真】両手ポケットに手を入れて歩く劉勁松・中国外務省アジア局長

11月18日午後2時頃、台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り、日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国外務省の劉勁松（りゅう・けいしょう）アジア局長の協議が行われた。中国中央テレビ（CCTV）系列のSNSアカウント「玉淵譚天（Yuyuan tantian）」に掲載された20秒ほどの映像では、協議終了後に金井氏と劉氏が外務省のエレベーターから一緒に出てくる様子が映っている。

劉氏の話にエレベーターの外で熱心に耳を傾ける金井氏。胸に国章をあしらった「五四運動（注：1919年に発生した抗日、反帝国主義を掲げる学生運動）の青年服」を身につけた劉氏は、ポケットに両手を突っ込み、険しい表情で立っていた。

金井氏と数言交わした後、劉氏は退席を促した。記者から会談に満足しているかと問われると、劉氏は軽く首を横に振り、「もちろん満足していない」と率直に答え、日中会談の雰囲気は「真剣なものだった」と述べた──。

いまこの動画が拡散され、日中高官の対照的な態度がアジア圏の多くのメディアが取り上げ、話題となっている。大手紙国際部記者が解説する。

「日中局長協議を通じて、両国の緊張状態が打開へ進むことが望まれていました。ただ、協議において劉氏は高市首相の発言を直ちに撤回するよう求めるも、金井氏がそれを拒否。また、金井氏側は中国の薛剣（せつ・けん）駐大阪総領事のSNS投稿について適切な対応を求めるなど、応酬が続きました。議論は平行線のままで、日中関係の冷え込みは長期化の恐れが指摘されています」

中国外務省アジア局長・劉氏とは

そんな状況のなかで拡散された"両手ポケットイン"動画は、日本でも波紋を広げることに。

「実際は、金井氏が通訳の方に耳を傾ける場面が切り取られた映像だったようです。しかし、その一瞬の映像が拡散されたことで、日本では金井氏について『毅然とした態度を取り、立場を強く示すべきだ』との不満が噴出。

さらに、劉氏がポケットを両手に突っ込んでいる態度を指して、『無礼だ』『品位がない』と指摘する声も多いです」（同前）

しかし、前出・大手紙国際部記者によると、劉氏は「普段から公式な場でポケットに手を入れるようなことはしない、真面目な方。それに会見ではよくあの青年服を着ています」とのこと。劉氏は、中国外交部でアジア（一部中東を含む）圏を中心にキャリアを積み重ねてきた高官。2018年には駐アフガニスタン大使に任命され、中国の「一帯一路」構想のなかで、重要な役割を果たしてきた。

「今年は中国人民抗日戦争勝利80周年であり、外務省アジア部長として劉氏もさまざまなイベントに出席している。立場上、毅然とした態度で会議に臨んでいるのは間違いないでしょう。

現地メディアはポケットに手を入れたままだったことについて『寒くて握手をするには不便だからでは』とも報じている。たしかにここ数日、北京の冷え込みはすごく、最低気温は1℃前後ではあります」（同前）

優位性を示す"パフォーマンス"か

ただし、ほかの見方もできるようだ。別の記者が続ける。

「中国側としては『日本側がレッドラインを越えた』という明確な意思表示をする必要があったとの指摘もある。両手をポケットに入れる振る舞いをとった劉氏の姿をあえて拡散させることは、中国なりの外交手段だったのかもしれません」

中国外務省のこうした"パフォーマンス"は、過去にもあったようだ。元『文藝春秋』編集長である木俣正剛氏が解説する。

「昔話ですが、日本国民を激しく怒らせたのが唐家璇（とう・かせん）外相です。当時、小泉純一郎首相が靖国参拝をした頃に田中真紀子外務大臣と面会。その後の記者会見で、『やめなさいとゲンメイしました』と発言しました。翌日の新聞は『言明』と書きましたが、テレビで彼の言葉で聞いた多くの日本人には『厳命』に聞こえたことから、今でいう炎上状態になりました」

劉氏の上司に当たる王毅（おう・き）外相は2回目の外相で、日本大使時代も長い。木俣氏によると「基本的に知日派だが、外交では大体強気発言」だという。

「王外相は日本に友人も多いですし、日本のことをよくわかっている人です。だからこそ、むしろ中国に対しては『他国に厳しい態度をとっている』というパフォーマンスが必要なのです。

2013年12月、当時中国外交部長だった王毅氏は、安倍首相（当時）の靖国神社参拝に対し『靖国神社は、かつての日本軍国主義による対外的侵略戦争発動の精神的道具でありシンボル』と強く抗議し、その後も日本の国会議員らによる靖国参拝についてはたびたび強い態度で接しています」

木俣氏によると、そうした態度はもちろん日本に対してだけではなく、アメリカやイギリスに対しても同様で、特に印象的なのが韓国に対してのパフォーマンスとのことだ。

「韓中が高高度ミサイル防衛（THAAD）配備問題で対立していた2016年7月。韓中外交長官会談で韓国の尹炳世（ユン・ビョンセ）外交部長官が中国に対して反論しようとしたところ、当時外交部長だった王毅氏が、頬杖をついて追い払うかのような手振りを見せ、尹長官の発言が終わる前に中国外交部職員が記者団を現場から退去させたこともありました。メディアを利用した意図的な外交欠礼でした」

中国は、日本産水産物の輸入を停止することを表明するなど、両国の緊張はエスカレートしているように見える。日中両国政府はどんな着地点を探るのだろうのか。