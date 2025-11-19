前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。短命ながら一際輝いた選手を振り返る人気企画。巨人で桑田真澄以来の10代投手で開幕1軍を掴んだ右腕は…。

片岡氏が名前を挙げたのは1999年ドラフト5位で徳島・阿南工から巨人入りした条辺剛志氏だった。

1年目は1試合の登板にとどまったが、2年目の2001年は巨人では桑田以来となる10代投手としての開幕1軍を掴むと、46試合に登板。2002年も47試合に登板し、中継ぎエースの座を掴んだ。

片岡氏は「（選手層の厚い）巨人で高卒2年目で活躍するって珍しい」と、振り返った。

ところが派手な活躍の陰で、2年目のブレーク時から右肩を痛め、ついに4年目は9試合の登板に終わった。

それでも1軍での輝きを忘れないファンは、「2軍戦でドームが満員になった」と條辺氏のリハビリからの復帰戦となった東京ドーム開催のナイター、2軍・日本ハム戦で球場を満員に埋めたという。

片岡氏も「顔も可愛いらしくて、人気があった」と説明した。

だが、條辺氏の右肩は戻らず、24歳の若さで引退した。