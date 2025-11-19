¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿·´î·à½÷Í¥¡É¾®»û¿¿Íý¡Ê34¡Ë¡¢Ìó1¥«·îÈ¾¤Ç6.5kg¸ºÎÌ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¸«»ö¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹Èþ¤·¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿·´î·à½÷Í¥¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®»û¿¿Íý¡Ê34¡Ë¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¼Ì¿¿
¡¡2014Ç¯¤Ë¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2018Ç¯¤«¤é¤ÏµÈËÜºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾®»û¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¥á¥¤¥ÉÉ÷¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡Ö¿·´î·à¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ34ºÐ¤â´èÄ¥¤ë¤ï¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î18Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ª2¥«·î¸å¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡Á¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤Ï·Ð²á¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢11·î6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤¬54.5¥¥í¤«¤é48¥¥í¤È¡¢¤ª¤è¤½1¥«·îÈ¾¤Ç6.5¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó1¥«·îÈ¾¤Ç6.5kg¸ºÎÌ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢17Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½ªÎ»¡£¤¢¤·¤¿¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸«»ö¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë