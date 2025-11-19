木曜日は広い範囲で晴れて、空気が乾燥しそうです。朝は西日本や東日本で水曜日と同じくらい冷え込む所が多くなりますが、最高気温は水曜日より高い所が多くなるでしょう。

木曜日は西日本から東日本で広く晴れて、空気が乾燥しそうです。火の取り扱いにご注意ください。午前中は九州北部や関東南部で雲が広がる所がありますが、午後は日差しが出てくる見込みです。北日本は太平洋側や東北南部で日差しがありそうです。

一方で、北日本の日本海側は雲が広がりやすく、夜は前線が近づく影響で、北海道や東北北部で雨の範囲が広がっていきそうです。雪ではなく雨の降る所が多くなりそうです。路面の状況などにお気をつけください。また、北日本は風が強まる所もある見込みです。

朝の気温は西日本と東日本で水曜日と同じくらい冷え込む所が多くなりそうです。暖かくしてお出かけください。北日本は前日より高くなる所が多いでしょう。最高気温は水曜日より高い所が多く、特に西日本は17℃前後まで上がる所もあるため、日差しのぬくもりを感じられそうです。北日本も寒さが緩みますが、関東は水曜日と同じくらいの気温になるでしょう。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 :9℃ 釧路 :9℃

青森 :11℃ 盛岡 :10℃

仙台 :14℃ 新潟 :15℃

長野 :12℃ 金沢 :16℃

名古屋:15℃ 東京 :14℃

大阪 :15℃ 岡山 :16℃

広島 :16℃ 松江 :15℃

高知 :17℃ 福岡 :16℃

鹿児島:18℃ 那覇 :23℃

22日（土）〜24日（月）の三連休は日本海側で雨や雪の降る所がありますが、日曜日は日本海側も含めて広い範囲で晴れる見込みです。西日本や東日本は最高気温が17〜19℃くらいまで上がる所が多く、日中は日差しの暖かさを感じられそうです。