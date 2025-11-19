川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新。「魚ばかりの夜」と題し、友人たちとの男子会の様子を公開しました。11月18日夜に行われた集まりでは、スーパーで購入した寿司からスタートし、居酒屋さん、そして締めは寿司屋さんという「魚三昧」の宴となったようです。



川粼さんは「こんにちワンワン」という挨拶から始め、まず自宅でのパーティーの様子を紹介。リビングルームに集まった男性3人の様子が写真とともに投稿されました。興味深いエピソードとして、友人の奥さんが「男3人で何やってるのか偵察に来た」という出来事も明かし、「女子会は大丈夫なのに男子会はそんなに怪しいものかねー」と、川粼さんはユーモアを交えて綴っています。







自宅での部屋飲みを楽しんだ後、二次会は居酒屋さんへ移動。川粼さんは「見て!!このネギトロ一人前の量」と驚きの声を上げています。





大皿に山盛りにされたネギトロや七点盛りの刺身も「コスパ最高」と絶賛しました。







さらに食欲は止まらず、締めくくりとして寿司屋さんも訪問。「どうしても寿司が食べたくて〆は寿司屋でスシ」と川粼さんは綴っています。店内の雰囲気や美しく盛られた握り寿司の写真も投稿されました。







ブログの最後には、「魚ばっかり食べた夜でした 今夜は寿司屋に行かなくて仕事関係者といつもと違う感じのディナーを予定してます」と、翌日となる今月19日の予定についても触れています。







「#男子会」「#魚」「#コスパ最高」「#居酒屋」「#寿司屋」「#川粼麻世」「#川崎麻世」とハッシュタグを付け、充実した食事会の様子を伝える投稿となりました。



