スポーツの臨場感を手話でどう伝えるか。

ろう者と一緒にそんな手話実況に取り組んでいるのが地方テレビ局「岡山放送」（岡山市）だ。「デフリンピック東京大会」では、手話実況の体験会も開いている。アナウンサーで同社の情報アクセシビリティ推進部部長も務める篠田吉央さんは「音のない世界で情報を伝える実況は『伝える』ことを突き詰めること。日々新しい気づきにあふれている」と語る。（デジタル編集部・反保真優）

手話実況はどんなもの？

東京都渋谷区の「デフリンピックスクエア」（国立オリンピック記念青少年総合センター）のブースを訪れると、マラソンレースの映像が流れていた。ゴール場面や選手同士が衝突する映像を見ながら、カメラの前で「表現してください」とテロップが流れる。手や体を動かすと、その姿が映像に組み込まれて映る。

岡山放送はトヨタ・モビリティ基金の委託を受け、２６日までの大会期間中、この体験会を運営している。場面を見ながら音声を使わずにリアルタイムにレースの経過を伝えるのは思った以上に難しい。

きっかけはろう者の声

そもそも同社で手話放送がスタートしたのは、１９９３年にさかのぼる。きっかけは、ろう夫婦のもとにホームステイをして手話を学ぶ大学生を取材したことだった。「放送内容を多くの当事者にも見てもらいたい」と手話をつけたところ、反響が大きく、キャスターらも手話を学んでの放送に取り組むことになった。月に１度、手話通訳者や聴覚障害の人たちと一緒に「手話放送委員会」を開き、番組作りの議論を重ねている。

スポーツの手話実況を始めたのは２０２２年頃だという。音声でのスポーツ実況の内容を手話で知った聴覚障害者の委員から「こんなにも多くの情報を得ながらスポーツを観戦しているのはうらやましい」と声が上がったからだ。今では、卓球のＴリーグやプロ野球中継など多くの競技の手話実況に挑戦している。通訳をつける番組には「手話協力」とスポンサーを募り、社名を表示するなどして持続可能な手話放送を目指し工夫しているという。

表情や身ぶりで届ける臨場感

実際のスポーツ実況は、どうやっているのだろうか。岡山放送では、手話通訳者が音声の実況から重要な情報を選んで手話で伝え、それを見たろう者が表情や手話で表現する「２段方式」を取っている。字幕とあわせて、ろう者が表情や身ぶりも使って伝えることで、スポーツの臨場感がより伝わりやすいという。

実況には、手話と音声の違いも表れる。例えば陸上を音声で「いまバックストレートに入ります。最高速度は２５キロ」と伝えるところは「今、裏の直線、速度２５」、「２５キロから２０キロもスピードを落としました」は、「ブレーキ、２５キロが５キロに」。短く表現することで、音声のスピードに追いつき、追い越すこともあるという。

マラソンの音声実況では、通過した距離や時間を秒数まで伝えるが、手話実況では細かな数字を伝えるのは難しい。そのため、画面上のタイマーを指さすだけにする。聞こえる人もタイマーに注目するようになるそうだ。実際に、スポーツの中継を見た視聴者からは「身ぶり手ぶりを見ていたら意味や感情が伝わってきた」との反響が寄せられたという。

人材育成のために「ＯＨＫ手話実況アカデミー」

課題は人材だ。実況者には豊富なスキルや経験が求められ、限られた人数で続けていくには限界がある。そこで２３年から同社は、トヨタ・モビリティ基金の助成を受け、「ＯＨＫ手話実況アカデミー」を立ち上げた。

全国からデフアスリートやろう漫才師など多彩な人材がつどい、「ホイッスルをどう伝えるか」「サッカーの得点時の『ゴール』という大きな音声をどう表現するのか」などを話し合ったり、実際にモータースポーツの現場に赴いて実況に挑戦したりしている。

篠田さんは、「視覚情報と手話を組み合わせて番組をつくることで、ろう者に伝える情報を保障するという役割だけでなく、聞こえる人にもより深くスポーツの魅力を伝えることができる。手話実況の輪をもっと広げていきたい」と意気込んでいる。