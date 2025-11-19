■大相撲九州場所 11日目（19日、福岡国際センター）

横綱・大の里（25、二所ノ関）は結びの一番で小結・隆の勝（31、常盤山）に引き落としで敗れ、横綱昇進3場所目で初の連敗を喫した。優勝争いは9勝2敗で大の里、横綱・豊昇龍（26、立浪）、関脇・安青錦（21、安治川）の3人が並ぶ混戦の展開となった。

立ち合い、隆の勝の右のど輪攻めをこらえ、前に出ようとしたが、大の里の踏み込んだ左足が滑ってバランスを崩し、引き落としに屈した。連敗は大関時代の1月の初場所4日目（阿炎）・5日目（王鵬）以来、今年で2度目。

1敗で大の里と首位を走っていた安青錦は義ノ富士（24、伊勢ヶ濱）に敗れ2敗に後退。前日大の里を撃破し、金星を獲得した義ノ富士の力強い突きに圧倒され、土俵を割った。

2敗で追う横綱・豊昇龍は関脇・王鵬（25、大嶽）を寄り倒しで下し、5連勝で大の里に並んだ。

十両は藤凌駕（22、藤島）が1敗を守り、10勝1敗で単独首位。2敗力士が消え、朝乃山（31、高砂）ら4人が3敗で追う展開となった。

【幕内優勝争い】

2敗）大の里、豊昇龍、安青錦

3敗）時疾風、錦富士、義ノ富士

