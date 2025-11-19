【特集】秋田の観光資源をPR！著名人が体感した魅力を発信する2泊3日のモニターツアーにカメラが密着
手つかずの自然や食文化など、秋田の観光資源を県の内外に広くPRし、誘客につなげようというモニターツアーが先月開かれました。
「時空を旅する」をテーマに企画された今回のツアー。
参加したのは俳優やフリーアナウンサーなど発信者として影響力のある人たちです。
秋田の魅力をどのように感じ、どう発信したのか。
■2泊3日のモニターツアー 1日目はフリーアナウンサーの大橋未歩さんにカメラが密着
紅葉を見て
「わーすごい、きれいー」
四季折々の表情が楽しめる手つかずの豊かな自然に。
伊勢堂岱遺跡の説明
「よいしょ、よいしょって運んで並べたのが目の前にあるすごいですよね。縄文人の暮らしが見えてくる」
悠久の時の流れを今に伝える文化遺産。
曲げわっぱを見て
「おしゃれかわいい」
地域に受け継がれる伝統工芸と食文化。
秋田の観光資源を県の内外に広くPRし、誘客につなげようと企画された県主催のモニターツアー。
秋が深まる先月下旬、2泊3日の日程で開かれました。
秋田の魅力の発信役として招かれたのは、俳優やフリーアナウンサーなどの4人です。
日程1日目、カメラが密着したのは。
兵庫県出身でニューヨーク在住のフリーアナウンサー大橋未歩さん。
山登りが趣味で、テレビやイベントに出演する傍ら、テントで寝泊りしながら数十キロにも及ぶ山道を歩く海外のロングトレイルにも挑戦しています。
■世界文化遺産の伊勢堂岱遺跡へ
大館能代空港から秋田入りした参加者が、まず訪れたのが、ユネスコの世界文化遺産に登録されている北秋田市の伊勢堂岱遺跡です。
伊勢堂岱遺跡のガイド
「アクセス道路がこのまま遺跡にまっすぐ通るような予定であったのが、ここにストーンサークルが発見されて現地に保存するっていうこと決まりまして道路が大きく、迂回したっていう、そこにあったんですね。はっきり見えますね」
ガイドの説明を受けながら出土品に込められた人々の思いに触れました。
ガイドの土偶の説明
「土偶はほとんどが妊婦です。子どもの再生を願った土器になっています」「縄文時代っていうのは、子どもが亡くなれば再生を祈ってこういうことをしているっていう。子どもが成長できる確率がすごく低かった時代ですもんね」
約4000年前、縄文時代後期の環状列石が残る伊勢堂岱遺跡。
ガイドの環状列石の説明
「4000年前の人たちが一生懸命『よいしょ、よいしょ』って運んで並べたのが目の前にある。すごい。縄文人の暮らしが見えてくる」
■ランチと秋田犬でお腹と心を満たす
ランチは駅弁の鶏めしで知られる大館市の花善へ。
大橋さん
「いただきます」「だしの味がしっかりしみてる」
お腹を満たした後に向かったのは。
大橋さん
「あっかわいい」
秋田犬を見学できる大館市の観光施設「秋田犬の里」です。
大橋さん
「かわいいね」「秋田犬ってこんなに大きいって知らなかったです。大きいですね」
「はい、ちーず。ワンワン」
■職人に伝統の技を教わりながら…曲げわっぱの製作体験
心も解きほぐされた一行が次に向かったのは。
柴田慶信商店 柴田昌正社長
「私の真似をしていただければ出来上がりとなります。湯を使って曲げる体験をしますので」
大橋さんも楽しみにしていたという曲げわっぱの製作体験。
江戸時代から受け継がれてきたと言われる伝統の技。
職人が手取り足取り教えてくれます。
大橋さん
「あーいい香り」
柴田慶信商店 柴田昌正社長
「寒い所でじっくり育った杉なので木目が細かくて良材だってことでブランド杉になった」
大橋さん
「授業以来ですねかんな持つの。何か気持ちいいかつお節削ってるみたいな」
曲げわっぱを2時間ほどかけて完成させました。
■夕食は旬の地元食材をふんだんに
「かんぱーい」
そして1日を締め括る夕食。
訪れたのは能代市の日本料理店です。
女将の料理の説明
「ピンクの皿の器の方は栗をくず粉で固めている、ごま豆腐のアレンジで栗豆腐」「あとはアケビの皮の料理です。アケビの皮を炒めているんです」
天然のマイタケを使った炊き込みご飯やいものこ汁など、旬の地元食材をふんだんに取り入れたメニューが並びます。
大橋さん
「なかなか天然マイタケって食べる機会ないですよね。全然違いますね。香りが強い」
■秋田の魅力を13万人超のフォロワーへ
参加者それぞれが影響力のある発信者でもある今回のモニターツアー。
SNSなどで秋田の魅力を広めてもらうことが大きな狙いの1つです。
大橋未歩さん
「あげたいことがたくさんあってどうしよう。これがまだ初日だなんて信じられない。盛りだくさんですね」
インスタグラムのフォロワー数が13万人を超える大橋さん。
ツアー初日をこう振り返りました。
大橋さん
「縄文人の息づかいを感じられたことも感動しましたし、大館の曲げわっぱ製作体験も本当にうれしかったです。ずっと前から曲げわっぱほしいなと思っていたのでそれをまさか自分で作ることができるなんて大事に使いたいなって」「秋田って来ると必ずファンになっちゃう、そういう魅力が秋田にはあると思うのでそれを少しでも一人でも多く伝えられるようにしたいと思っています」
20日は能代市の旧料亭、金勇などを巡ったモニターツアー2日目の様子をお伝えします。
東北を舞台にしたドラマの子役で知られる俳優の小林綾子さんにカメラが密着。
秋田の魅力をどう感じたのか、たっぷりお伝えします。