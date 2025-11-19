LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を11月19日正午から20日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象宿泊施設と料金の一例は、東急ステイ四谷（2名素泊まり）が20,600円から、相鉄グランドフレッサ高田馬場（同）が20,700円から、京王プレッソイン赤坂（同）が11,020円から、ホテルWBF札幌中央（同）が6,498円から、スマイルホテルプレミアム札幌すすきの（同）が5,400円から、湯河原 千代田荘（同）が22,000円から、ホテルインターゲート金沢（同）が7,500円から、ロイヤルパークホテルアイコニック大阪御堂筋（同）が17,010円から、トラベロッジ本町大阪（同）が10,800円から、三井ガーデンホテル福岡中洲（同）が17,600円から、STORYLINE瀬長島（同）が19,200円から、ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート（同）が23,940円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。