¡¡Ä¹ºê»Ô¤Ï19Æü¡¢Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Î±¿±Ä¿³µÄ²ñ¤ò³«¤¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Î¹¹¿·°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¼¨¤·¤¿¡£µìÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ëÆîµþ»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¡ÖÂçµÔ»¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤äÊáÎº¤ò»¦³²¤¹¤ëÆîµþ»ö·ï¡×¤È¤·¤¿¡£°Ñ°÷¤Î°ì¿Í¤ÏÅ¸¼¨¼«ÂÎ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢ÊÌ¤Î°Ñ°÷¤¬È¿ÏÀ¤·¤¿¡£25Ç¯ÅÙÃæ¤ËºÇ½ª°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¸½ºß¤Î»ñÎÁ´Û¤Ë¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÇ¯É½¤Ç¡ÖÆîµþÀêÎÎ¡¢ÂçµÔ»¦»ö·ï¤ª¤³¤ë¡×¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£ÆâÍÆ¤Î°Ý»ý¤ä¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¹¹¿·Í½Äê¤¬Åö½é¤Î25Ç¯ÅÙ¤«¤é±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£»Ô¤ÏÀè·î¡¢¼±¼Ô¤é¤Î¾®°Ñ°÷²ñ¤Ë¡¢Ãæ´ÖÊó¹ð¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ÎÁÇ°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£