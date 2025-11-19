「うなぎ串」1本税込50円で販売、4日間限定キャンペーンを開催【鰻と酒 成瀬】

〈全国380店舗超うなぎ専門店の姉妹ブランド、4日間限定で開催〉

全国380店舗以上を展開するうなぎ専門店「鰻の成瀬」の姉妹ブランド「鰻と酒 成瀬」は、11月21日から4日間限定で「うなぎ串」を半額の1本50円(税込)で販売する。

対象店舗は「鰻と酒 成瀬」堀切菖蒲園店と田無店の2店舗。1号店である野洲店はキャンペーン対象外。開催期間は11月21日〜24日。

11月21日から4日間限定「うなぎ串」50円キャンペーンを実施

〈「鰻の成瀬」が手掛ける新業態〉

「鰻と酒 成瀬」は、うなぎ料理とアルコールを気軽に楽しめる“鰻居酒屋”として誕生した新業態。

10月25日に1号店「野洲店」(滋賀県野洲市)をオープンし、続いて11月には「堀切菖蒲園店」(東京都葛飾区)、「田無店」(東京都西東京市)を開店した。

今回のキャンペーンは、新店舗オープンの記念施策であり、目玉商品として提供を開始する「うなぎ串」のアピールも目的としている。キャンペーンでは「うなぎ串」注文時に、1人につき1杯以上のドリンク注文が必要。

〈肉厚でふっくら柔らかな「うなぎ串」〉

「うなぎ串」は、肉厚でふっくら柔らかいうなぎを、手軽につまめる串焼きスタイルに仕立てた一品。

キャンペーン期間中は1本50円(税込)で提供し、キャンペーン終了後は1本100円(税込)で販売する予定。

広報担当者は「期間中は金曜から祝日までの4連休となる方も多いと思います。ぜひ『うなぎ串』とともに一杯楽しんでいただけたら」とコメントしている。

〈「鰻と酒 成瀬」誕生の背景〉

「鰻の成瀬」は、2022年の1号店オープンからわずか3年で380店舗を超える規模に成長したうなぎ専門店。

利用客からは「おつまみで鰻を食べたい」「うな重以外のメニューがもっと欲しい」といった声が寄せられており、こうしたニーズを背景に、うなぎ料理と酒が楽しめる新業態「鰻と酒 成瀬」が生まれた。

「鰻と酒 成瀬」では、うなぎを使った逸品料理に加え、うなぎに合うオリジナルハイボール「山椒の効いた成瀬ハイボール」(税込600円)などの酒類も豊富にそろえる。またランチタイムには「鰻の成瀬」同様、うな重、蒲焼定食、ひつまぶしなども提供する。

肝串、うまき、鰻おつまみピッツァ

現在は3店舗体制だが、今後は「鰻の成瀬」既存店からの業態変更を含めて、さらに出店を拡大していく方針だ。

うなぎに合うオリジナルハイボール「山椒の効いた成瀬ハイボール」

〈提供メニューの一例※すべて税込価格〉

◆うなぎ料理

・肝串 500円

・うまき 600円

・うなぎ肝旨煮〜黄身をのせて〜 550円

・自家製 鰻ポテトサラダ 480円

・鰻おつまみピッツァ 1,190円

◆おつまみ・一品料理

･枝豆……300円

･たこわさび……380円

･手羽先の旨焼き……640円

鰻と酒 成瀬「手羽先の旨焼き」

◆ご飯･麺類

･蒲焼定食(半尾)……1,900円

･白焼定食(半尾)……2,100円

･白焼定食(一尾)……3,300円

･ひつまぶし(半尾)……1,900円

･プチうな丼……680円

･合鴨焼きそば……780円

鰻と酒 成瀬「白焼き定食（一尾）」3,300円

鰻と酒 成瀬「ひつまぶし」「合鴨焼きそば」

◆デザート

･濃厚ミルクジェラート……480円

･極上のバスクチーズケーキ……790円