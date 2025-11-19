¡Úºå¿À¡Û³°¹ñ¿Í2Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î°éÀ®·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¡¡2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡õ¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥é
¡Úºå¿À¡Û³°¹ñ¿Í2Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î°éÀ®·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¡¡2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡õ¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥é
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï19Æü¡¢°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í2Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡£ºòµ¨¤Ï¡¢2·³¤Ç7ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à17»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨3.93¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤Ï7»î¹ç¤ÎÀèÈ¯´Þ¤à9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.95¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¤ËºÝ¤·¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï¡Ö2Ç¯ÌÜ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï25ºÐ¤Î³°Ìî¼ê¥ë¡¼¥¡¼¡¢¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥éÁª¼ê¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯1·î¤Ëºå¿À¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.148¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥éÁª¼ê¤âµ¢¹ñ¤ËºÝ¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥±¥¬¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£