ASTRO・チャウヌ、兵役中もファン想い！新ソロ曲MVティザーで傷メイクをして尖った一面を披露

ボーイズグループASTROのメンバー、チャウヌがタイトル曲『SATURDAY PREACHER』で強烈な変身を披露する。

11月19日、チャウヌは所属事務所ファンタジオの公式YouTubeチャンネルを通じて、2ndソロミニアルバム『ELSE』のタイトル曲『SATURDAY PREACHER』のミュージックビデオティザーを公開した。

公開された動画で、チャウヌはオーディオミキサーでボリュームを細かく調節しながら登場し、最初の場面から強烈な姿で人々を没入させた。

また、先週公開された2つのバージョンのコンセプトフォトに続き、今回のティザーでも混乱のなかで2つの顔を表現し、目を引いた。チャウヌはきれいなシャツに荒いレザー素材のジャケットを着こなしたのに続き、カジュアルな衣装に傷のメイクをして、尖った姿を見せながら、異なる雰囲気を演出した。

相反する雰囲気が共存する大胆な展開のなか、チャウヌは顔を覆っていた手を上げて空中に向かって伸びるジェスチャーで、魅力的なパフォーマンスを予告した。

（写真＝Fantagio）チャウヌ

ここにチャウヌの歌声が際立つ「Saturday preacher」が繰り返され、一層安定したトーンの「Here is your Saturday preacher」で終わるサビが流れ、中毒性と余韻を加えた。

『SATURDAY PREACHER』は、チャウヌが入隊直前に韓国・ソウルと日本・東京で開催したファンミーティング「THE ROYAL」で、ライブパフォーマンスを通じて先に公開した楽曲だ。彼は、ファンキーでありながらも、強烈なディスコジャンルで土曜日の夜の熱気と本能的な感情をスタイリッシュに表現する予定だ。

実際に、彼は音源だけでなく『SATURDAY PREACHER』のミュージックビデオ、パフォーマンスビデオまで、最大限に準備し、視聴覚的な楽しさを与える。音楽的アイデンティティを固めたチャウヌのジャンルの拡張が期待されている。

なお、チャウヌの2ndソロミニアルバム『ELSE』とタイトル曲『SATURDAY PREACHER』のミュージックビデオは、来る11月21日13時にリリース予定だ。

続けて24日にタイトル曲のパフォーマンスビデオ、28日に収録曲『Sweet Papaya』のミュージックビデオが公開される見通しだ。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。