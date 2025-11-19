「이따가 시킬게요（イッタガ シキルケヨ）」の意味は？注文を待ってほしいときに使える！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「이따가 시킬게요（イッタガ シキルケヨ）」の意味は？
「이따가 시킬게요（イッタガ シキルケヨ）」いう言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、レストランや食堂で使えるフレーズです。
「이따가 시킬게요（イッタガ シキルケヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「後で注文します」でした！
「이따가 시킬게요（イッタガ シキルケヨ）」は、「後で注文します」という意味の韓国語です。
文頭に「좀（チョム）」＝「少し」をつけて「좀 이따가 시킬게요（チョム イッタガ シキルケヨ）」＝「少しあとで注文します」と言うとより自然な感じになりますよ。
レストランや食堂で頼みたいものが決まらないときに使ってみてくださいね。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部