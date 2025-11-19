105万円！ マツダ斬新「ロードスター“超レトロ仕様”」に反響殺到！「ド迫力のワイド感がサイコー！」の声も！ “丸目二灯”＆「ファミリア風」デザイン採用したダックスガーデン「ナイチンゲール」キットに大注目！

「えっ…!? これがロードスター？」と反響殺到！

茨城県鉾田市に拠点を置くカーショップ、ダックスガーデンが「東京オートサロン2017」で披露したオープンスポーツカー「ナイチンゲール」。

同車は今なおクルマ好きの所有欲を刺激し続けている異色の存在で、現在もSNSなどでは様々な反響が見られます。

このナイチンゲールは、マツダの3代目「ロードスター」（NC型）のRHT仕様をベースに、「ファミリア ロータリークーペ」をモチーフとしたデザインが施された、コンセプトカーを由来とするカスタムカーです。

そして車名の由来は、歴史上の看護師“フローレンス・ナイチンゲール”ではなく、アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズのモビルスーツ「MSN-04II NIGHTINGALE」を想起させる形状から命名されたという、遊び心に溢れた背景を持っています。

そんなナイチンゲールの魅力は、ベース車の持つ丸みを帯びたデザインを大胆に昇華させ、クラシックでありながらモダンなスタイルを確立したことにあります。

丸目2灯のヘッドライトやスラントノーズといった旧車を思わせるディテールと、ロー＆ワイドに強調されたフォルムが融合。

全長は4050mmと、ベース車からわずかに延長されたサイズながら、オリジナルのボディキットを装着することで、その印象は劇的に一変しています。

さらにこのカスタムの秀逸な点は、単なるデザインの変更に留まらず、公道走行と車検対応を可能とした設計にあります。

装着されるボディキットは、フロント・リアバンパーがボルトオンで取り付け可能であり、フェンダーカバーやトランクスポイラーも3Mパネルボンドで固定されるなど、ユーザー自身がある程度のカスタム作業を行える構造を採用。

ただし、リアバンパーの交換にはナンバープレートの再封印や記載事項の変更申請が必要となるなど、公道を走る上での法的な手続きも必要です。

パワートレインはベース車から変わらず、2リッター直列4気筒DOHC16バルブエンジンを搭載し、最高出力170馬力・最大トルク189Nmを発揮。

派手な外観とは裏腹に、FRスポーツカーとしてのバランスの良さと気持ちの良い走りを引き続き楽しめます。

※ ※ ※

ダックスガーデンのナイチンゲールについて、SNS上では、「カスタムカーらしい後付け感があるのに、バランスが破綻しない絶妙さが良い」「逆に丸目とロー＆ワイドのスタイルがキマってて気に入った！」「ド迫力のワイド感が最高」「ロードスターがここまで化けるとは…すげぇ」といったコメントが寄せられ、デザインの完成度に対する称賛が相次いでいます。

また、「中古のNCロードスター買って、ナイチンゲールのボディキット装着したいなぁ」という具体的な購買意欲を示す声もあり、このカスタムに惹かれるクルマ好きが少なくないことが分かります。

現在、3代目NCロードスターの中古車平均価格は100万円台で推移しており、車両本体とナイチンゲールのボディキット（104万5000円）を合わせても、総額200万円程度でナイチンゲールを所有できるという現実的なプライスが、ユーザーの購買意欲を後押ししている様子です。

このように公道を走れるカスタムキットとして提供されているという点で、ナイチンゲールはコンセプトカーにとどまらず「所有する歓び」へと昇華させた、非常に稀有な存在と言えるでしょう。