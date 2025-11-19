【日本一のイケメン中学生候補】園山弥凪都＜男子中学生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/19】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第7回は、ファーストファイナリストGP：園山弥凪都（そのやま・みなと）くんのインタビューを届ける。
【写真】今年度のエリア別“日本一のイケメン中学生”
出身：愛知県
学年：2年生
誕生日：3月12日
MBTI：運動科
趣味：話すこと
特技：コミュニケーション
好きな食べ物：いちご
嫌いな食べ物：漬物
好きな言葉（座右の銘）：失敗は成功のもと
最近ハマっていること：ファイナリトと電話、漫画読む、アニメ見る
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
挑戦してみたいことの中の1つだから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
色んな人と関われる。
― 憧れの有名人はいますか？
永瀬廉（King ＆ Prince）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
そんなエピソードはまだないけど、メンタル鍛えたいです！
― 将来の夢を教えてください。
モデルや俳優など芸能活動で幅広く活動していきたい！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
挑戦して継続する！失敗しても辞めるんじゃなくて諦めず引き続きやること。
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
