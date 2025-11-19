美人インフルエンサー、ミニスカコーデで紅葉満喫「センス最強」「脚長い」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが11月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題が集まっている。
【写真】25歳美人クリエイター「脚長い」ミニスカコーデ
かっぱは「大好きなブラウンで大好きな紅葉を楽しんだ素敵な土曜日」とつづり、紅葉を楽しんできたことを報告。ブラウンのオーバーサイズのカーディガンに同じくブラウンのプリーツミニスカートを合わせた、スラリと伸びた脚が際立つスタイルも披露している。
この投稿に「脚長い」「可愛すぎるコーデ」「めっちゃ似合ってる」「紅葉見に行きたくなった」「センス最強」などとコメントが寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
