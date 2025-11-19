東京・上野公園にある日本最古の博物館「東京国立博物館」（東博）が2025年11月10日に発表した、本館の前庭をリニューアルする計画に対し、SNS上で反対意見が相次いだことを受け、11月19日、改めて趣旨を説明する文書を公表した。

「持続可能な博物館を目指して一層努力」

東博は10日、新プロジェクト「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」を発表し、本館の前庭にある大きな池を撤去し芝生エリアに改修する計画を公表した。また、新たな前庭を活用し、コンサートやビアガーデンなどのイベントを開催する計画も打ち出していた。

だがSNS上では、この発表に対する反対意見が相次いでいた。こうした声を受け、東博は19日、「歴史的な景観を損ねることになりかねないのではないか」「前庭が常設のイベント会場になるのではないか」などの懸念が寄せられたとし、改めて趣旨を説明した。

同館は「本館とその歴史的な景観の保全」を重要視しているとし、「その価値を損なうことのないよう、最大限配慮いたします」と強調。そして、池の躯体や基礎を残し、元の池に戻すこともできるよう設計すると報告した。

また、前庭が常設のイベント会場になることはないとも説明。「来館者の憩いの場としての機能を主とするもの」だとし、本館を望む「穏やかな芝生空間」が基本だという。イベントについては、「これまでと同様に、限られた期間・内容で実施する」予定だとしている。

本館前庭の池は、1937年（昭和12年）の設置から約90年が経過。東博は「近年、水質の悪化や池の壁面の亀裂、漏水などの問題が確認され、維持管理が困難な状況となっていました」と明かしている。

24年12月には、安全面と環境面を考慮し、排水して池を空の状態に。新プロジェクトの経緯について、「歴史的な景観の保全を念頭に、池の修繕・維持にかかるコストと、芝生エリアの創出による効果を総合的に検討し、館内での議論を重ねて、本構想に至りました」と説明した。

東博は、今回のプロジェクトに対する意見や感想を寄せるフォームも設置。「頂戴した貴重なご意見を真摯に受け止め、皆さまと共に歩む、持続可能な博物館を目指して一層努力してまいります」としている。