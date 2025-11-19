親に頼らず、産院の託児で「趣味・デート」はアリ？にさまざまな声【ママリ】

親には子どもを預けたくない…

通ってた産院が託児所サービスあってまだ生後半年以内の赤ちゃんを預けて月一回から2回でガス抜きのつもりで趣味のカフェ巡りや旦那とデートとかを一人で行くのってどう思いますか？

使える時間は三時間から七時間です

移動の時間とか考えたら七時間利用になると思います

(親は支配的で過干渉なかなり毒親なので預けたくないです。

その上責任転嫁でガサツで赤ちゃんも懐いておらず抱っこしただけで泣くほどです。

一回市役所の手続きのために二時間預けただけでずっとLINEが来て、慌てて帰ったら怒鳴なれました…) 出典：

「託児所のサービス」を利用し、カフェめぐりや夫とのデートをするのはどうなのか…と、悩んでいる投稿者さん。以前、親に子どもを預けて役所に行ったところ、たくさんのLINEが来て、帰宅後にどなられたそう。親には預けたくないものの、時には子育てから離れ、ガス抜きをしたいと考えています。先輩ママたちはどう感じるのでしょうか。

両親や義両親ともに、頼れる存在であればいいですが、高齢だったり持病があったり、あるいは性格的に難があったりと、安心して預けられない状況の方もいると思います。



しかし、子育てから少しだけ離れたい時はありますし、夫婦の時間を過ごしたいと思う時だってありますよね。



産院の託児所サービスであれば、プロが子どもを見ていてくれるでしょうし、安心感も大きいですよね。

託児サービス利用にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

その託児サービスが、そういった息抜きで預けて大丈夫ならたまにならいいと思います。息抜き大事です。

私が通ってた産院はその病院を受診する人しか利用できなかったので、、 出典：

そういうサービスなら利用したほうがいいと思います！ 出典：

託児サービスがあるというのは、ありがたいですよね。リフレッシュでの利用が可能なのであれば、「息抜きに使うべき」という意見ばかりでした。



特に、子どもが小さいうちは、ママが息抜きで育児から離れることに対し、ネガティブな意見があったり、周囲の目が気になったりすることもあるかもしれません。しかし、ママやパパが笑顔でいられることが、子どもの幸せにもつながるはず。



しっかりとリフレッシュすることで、子どもにも自分にも優しくなれるのではないでしょうか。

記事作成: こびと

