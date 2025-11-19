宮崎あおい、“文ちゃん”とウィンク 撮影オフショットにファン歓喜「四季ちゃんには敵いませんね」「可愛すぎる」
大泉洋（52）が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜 後9：00）の公式SNSが19日、更新され、宮崎あおい（崎＝たつさき／39）と大泉の愛らしい2ショットが公開された。
【写真】「お2人ともウィンク上手」肩寄せあう宮崎あおい＆大泉洋のオフショット
投稿では「ぶんちゃんと四季ちゃんの ウインク選手権…？」とつづられ、肩を寄せ合って座り、2人でウィンクをしたほほ笑ましいオフショットを披露している。
照明機材が並ぶスタジオの片隅で、宮崎が左目を閉じ、大泉が右目を閉じたちょっとした遊び心ある写真となっており、撮影の合間に見せるリラックスした空気感が感じられた。
2人の姿に、ドラマファンからは「ぶんちゃんが可愛くウィンクしても四季ちゃんには敵いませんね」「お2人ともウィンク上手」「宮崎あおいちゃん可愛すぎるる」「かわいいひとたち」などのコメントが集まっている。
同作は、脚本家・野木亜紀子氏の完全オリジナル作。会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（?）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマが描かれる。
