Photo: Ishizaka Daisuke

オフィスを飛び出そうぜ！

リモートワークが普及してしばらく経ちますが、取材だー撮影だーという以外は、ほとんど自宅作業。それはそれで移動時間がなく効率的といえば効率的なのですが、寝ても起きても仕事をしてもご飯を食べても、いつも同じ場所というのは、やはり気分的にもよろしくありません。

そこで思いつきました。

電源さえあれば、どこでも編集部になるんじゃね？

Photo: Ishizaka Daisuke

我々は、電気なしには生きられない体になっています。No 電気、No Lifeなんです。

でも、逆に考えれば電気さえあれば生きていける。そう考えたギズモード編集部は、さっそく1台の軽ワゴン「ギズモード号」を手配。このクルマを移動編集部にしちゃおうという魂胆です。ひとつの場所に縛られない自由な編集部、ここに誕生です。

Photo: Ishizaka Daisuke

さっそくギズモード号に、必要な機材を詰め込みます。ノートPC、VRヘッドセット、デジタルカメラにビデオカメラ、電気ケトルに冷蔵庫、寝袋に携帯ゲーム機、そうそうインスタントコーヒーも忘れずに。プロジェクターもあったほうがいいかな。おやつは300円以内です。

Photo: Ishizaka Daisuke 約45.9 x 25.0 x 25.7 cm（幅 x 奥行 x 高さ）

そして、ぎっちぎちに積み込んだガジェット類を動かすための生命線である、ポータブル電源には「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」（以下、Anker Solix C2000 Gen 2）です。2048Whという大容量ながらコンパクト。そして豊富なポートを搭載しており、あらゆるガジェットが動かせるという、まさにギズモード号にピッタリの製品です。

さあ、いざゆかん。本日の仕事場へ！

2048Whで世界最小クラスのコンパクトさ

Photo: Ishizaka Daisuke

Anker Solix C2000 Gen 2は、2048Whという大容量のポータブル電源。スマホなら約132回満充電、電子レンジは約4日（※1）、電気毛布は約4日間（※2）使い続けられます。もちろん、自動車のシガーソケットからの充電にも対応しているので、車に積んでしまえば実質ずっと使えます。

※1 1日0.5時間利用とした場合 ※2 1日8時間利用とした場合

ただ、それだけじゃないんです。なんとAnker Solix C2000 Gen 2は、2000Whクラスでは世界最小クラス（※3）のサイズ。重量は約18.9kgで、前モデルからは約40%軽量化（※4）されています。しかも、持ちやすいようにハンドルが両方に付いているので、移動もラクラクです。

我らがギズモード号は、車内のスペースは限られています。しかも頻繁にレイアウト変更もします。つまり、ポータブル電源は小さいほどいいわけです。でも電気は豊富に欲しい。そんなわがままを叶えてくれるのが、大容量でコンパクトなAnker Solix C2000 Gen 2なのです。

しかも、定格出力は2000W。ギズモード号に積んだガジェット類はもちろん全部動かせます。

※3 容量2000Wh帯のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づく（2025年9月時点 Anker調べ）

※4 Anker 767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh) との比較

Photo: Ishizaka Daisuke

ノートPCへの給電・充電はもちろん、電気ケトルでお湯を沸かしたり、冷蔵庫で飲みものを冷やしたり、IHクッキングヒーターで料理だって大丈夫。仕事だけじゃなくて生活だってサポートしてくれます。

また、急速充電に対応しているのもポイント。仕事に熱中しすぎて、ついつい電気を使いまくってしまう働き者の編集部員。いつの間にかAnker Solix C2000 Gen 2の充電はゼロになるかもしれません。でも大丈夫。AC充電からの充電ならわずか99分で2048Whをフル充電できる（※）んです。この頼もしさったら。これなら、いつまでも働ける。編集部員は、次々と記事を完成させていったとかいかなかったとか。

※ 外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。

大容量かつ豊富なポート類で安心

大容量でコンパクトなAnker Solix C2000 Gen 2は、仕事以外でも大活躍します。2048Whの大容量、ACポートからは家庭用のコンセントと同じ最大1500Wの高出力に、合計最大は2000W出力なため、ほとんどの家電を動かすことができるんです。

Photo: Ishizaka Daisuke

ギズモード号は移動編集部なので、ただ仕事をするだけではなく、車中泊もしますし、ご飯も食べます。そんなシーンでも、Anker Solix C2000 Gen 2があれば問題なし。かたわらで動画編集をしながら、もう一人は料理を作るなんてことも可能です。

Photo: Ishizaka Daisuke

Anker Solix C2000 Gen 2ほどの大容量とコンパクトさ、そして高出力と豊富なポート類があれば、災害時の非常用電源としても大活躍。ACコンセントは4つありますし、USB-C×3，USB-A×1、そしてシガーソケット用端子もあります。これだけあれば、どんな電気製品でも安心感があります。

長寿命バッテリーとUPS機能搭載で末永く使える

ギズモード号で仕事をするようになり数カ月…。家に帰るのは月に数日、オフィスへは月に1回顔を出せばいいほう。すっかりギズモード号での仕事＋生活が当たり前になってきました。

昼間はギズモード号で仕事をして、夕方からはハンドルを握って次の町へ。そんな生活を続けていても、Anker Solix C2000 Gen 2はいつでも電気を我々に供給し続けてくれます。

Photo: Ishizaka Daisuke

ある日は、午前中から取材。ノートPC2台とミラーレスカメラ2台、スマホ4台を充電しつつ、電子ケトルでお湯を沸かしてコーヒーを飲みました。また、衛星インターネットのアンテナを接続して、ネットにつないでオンライン会議。ちょっと寒かったので電気毛布も使っていましたが、Anker Solix C2000 Gen 2の容量はゼロにはなりません。かなりタフ。

もう、そこにAnker Solix C2000 Gen 2があることすらあまり意識しなくなってきました。つまり、それほどAnker Solix C2000 Gen 2の大容量に慣れてしまったというわけです。

また、約10年以上（※1）使える長寿命設計というのもポイント。この手の製品は使い続けるほどバッテリーの寿命が低下していくのが宿命。しかし、Anker Solix C2000 Gen 2ほどの長寿命であれば、今日明日、バッテリーが突然切れてしまうかもしれないという不安からは解放されます。

実はAnker Solix C2000 Gen 2は、突然の停電時でも10msで電気の供給元がポータブル電源に切り替わるUPS（無停電電源装置）機能を搭載しています。普段、家でパソコンを使うときも、Anker Solix C2000 Gen 2を介して電源供給をしていれば、万が一の停電時でもデータ損失を防ぐことが可能です。（※2）

日常使いでも、非常時でも。非常に頼りになるポータブル電源。Anker Solix C2000 Gen 2を使っていると、そんな印象が強くなりました。

※1 電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は4,000回以上、電子部品の寿命は50,000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年以上に渡り正常な状態を保ちます。

※2 データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。

移動編集部に最適なポータブル電源だった

Photo: Ishizaka Daisuke

今回、ギズモード号にAnker Solix C2000 Gen 2を積んで仕事＋生活をしてみた結果、「省スペース×高出力×安心設計」はだてじゃないということがわかりました。簡単に言えば、「オフィスや家にいるときと変わらず電気を使い続けられる安心感」があったということ。

コンパクトなので、車中に置いていてもジャマになりませんし、比較的軽いのでレイアウト変更も簡単。なんなら外に持ち出すこともできます。

高出力で端子類が豊富なので、同時に何台ものPCや家電を動かせますし、高寿命設計で末永く使えるという安心感は頼もしさを感じます。

Anker Solix C2000 Gen 2があったから、僕らはオフィスを飛び出せたんだ。

編集部員は、ギズモード号を運転しながらそうつぶやきました。今日は海、明日は山、あさってはまだ見ぬ場所へ。そんな生活も、Anker Solix C2000 Gen 2があれば何の不便も感じません。

Photo: Ishizaka Daisuke

仕事のスタイルを変えたいのなら、まずは電源を見直してはどうでしょうか。電源が変われば、働き方も暮らし方も、もっと自由になる。自由の扉を開けてくれた、唯一無二のポータブル電源。それがAnker Solix C2000 Gen 2です。

【Anker Japan 公式オンラインストア セール】 Anker Japan 公式オンラインストアで開催中のAnker ブラックフライデー（先行セール含む）では、「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」を含むポータブル電源カテゴリーが最大53%OFF。 今回はギズモード読者限定のクーポンコードも配布中です！詳しくは以下をチェック。 読者限定5%OFFクーポンコード：giz5off 対象製品：ポータブル電源カテゴリー全般 使用期間：2025年12月01日（月）23:59まで有効 使用条件：お1人様1回まで、Anker Japan 公式オンラインストアでの購入のみ

Source: アンカー・ジャパン