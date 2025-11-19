モデルの押切もえ（45）が18日、Instagramを更新。家族で神奈川県の葉山を満喫する姿をアップし、反響が寄せられている。

2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）と結婚し、7歳の長男、4歳の長女の子育てに奮闘している押切。これまでInstagramで、家族との日常を発信していて、大阪・関西万博を訪れた際の親子ショットや夏を満喫する水着姿などを投稿してきた。

夫・涌井秀章投手や子どもたちと葉山満喫

2025年11月18日の更新では「先週末は、お友達家族にお招きいただいて葉山へ。1日目の夜に待ち合わせして夜ごはんをみんなで食べて、2日目は海辺で遊んで、のんびり穏やかな潮風に癒されて。自然の中で遊ぶのは大好き。とっても元気をもらえました」と、つづり、涌井投手と長男が釣りを楽しむ様子などをアップしている。

この投稿にファンからは「ご主人一緒なんですね！お子様たちも嬉しいですね」「パパと一緒に釣り、良いですね！」などのコメントが寄せられている。