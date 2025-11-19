中国は、日本産水産物の輸入停止というカードを切ってきましたが、これは想定されていたことなのでしょうか。北京支局の柳沢支局長に聞きます。

わずか2週間前に輸入再開されたばかりでしたので、このタイミングで覆してくるとは思いませんでした。日本政府関係者も、「長い交渉を積み上げて、ようやく再開したので、ショックだ。ここまでやるのか」と驚きを隠せないでいました。

中国外務省は19日午後の記者会見で、「日本側が高市氏の発言の撤回を拒み、あやまちを繰り返せば、中国側はやむを得ず、厳格かつ断固たる対抗措置を講じることになる」と明言しました。

日中関係筋は、「今回は習近平国家主席自身が本気で怒っている。だから、トップダウンで戦略的に報復措置がとられている」と分析しました。

――今後、さらに新たな措置は

レアアースの輸出規制など日本経済のアキレス腱（けん）を狙ってくる可能性もありそうです。

さらに、今、中国の政府内やネット上では、「高市総理が非核三原則を見直すのではないか」、「近く靖国神社を参拝をするのではないか」と警戒する声が多く聞かれます。

両国の主張が平行線をたどる中、互いに不信感や疑心暗鬼を強める悪循環とも言える状況になっています。