好き＆行ってみたい「中国地方（山口・島根・鳥取）の海の駅」ランキング！ 2位「マリーナはぎ海の駅」、1位は？【2025年調査】
海の駅とは、陸と海のどちらからでもアプローチできるマリンレジャー拠点。国土交通省により登録されており、2025年現在では180近くの海の駅が存在します。
All About ニュース編集部は11月10〜11日、全国10〜60代の男女250人を対象に「海の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「中国地方（山口・島根・鳥取）の海の駅」を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「萩は歴史のある街で綺麗だからです」（40代男性／佐賀県）、「ヨットやクルーザーが多くある場所での海関係の散歩も良く、また、小アジ釣りも可能だからであります」（50代男性／新潟県）、「海の駅内は風の影響を受けにくく、あまり揺れないので夜はぐっすり眠れました」（50代男性／大分県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「新鮮な海産物が豊富で、地元の食材を使ったグルメが楽しめると聞きました。道の駅のような複合施設で、観光と買い物の両方が楽しめる点が魅力です」（40代女性／北海道）、「新鮮な海の幸を味わえるから。お魚センターでは海産物加工品を購入できるみたい」（40代女性／長崎県）、「名前がオシャレ」（40代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月10〜11日、全国10〜60代の男女250人を対象に「海の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「中国地方（山口・島根・鳥取）の海の駅」を紹介します！
2位：マリーナはぎ海の駅／56票2位は山口県萩市の「マリーナはぎ海の駅」でした。日本海に面した歴史の町・萩に位置し、城下町観光の玄関口としても親しまれています。海と城下町の風情が交差する立地に加え、マリンスポーツや海鮮グルメも楽しめます。
回答者からは「萩は歴史のある街で綺麗だからです」（40代男性／佐賀県）、「ヨットやクルーザーが多くある場所での海関係の散歩も良く、また、小アジ釣りも可能だからであります」（50代男性／新潟県）、「海の駅内は風の影響を受けにくく、あまり揺れないので夜はぐっすり眠れました」（50代男性／大分県）などのコメントがありました。
1位：センザキッチン海の駅／61票1位に選ばれたのは山口県長門市の「センザキッチン海の駅」でした。長門の海の幸を楽しめる直売所や飲食店が並び、観光客や地元の人々で賑わいます。新鮮な魚介類を使った料理や特産品も豊富で、山陰観光の立ち寄りスポットとして高評価を得ています。
回答者のコメントを見ると「新鮮な海産物が豊富で、地元の食材を使ったグルメが楽しめると聞きました。道の駅のような複合施設で、観光と買い物の両方が楽しめる点が魅力です」（40代女性／北海道）、「新鮮な海の幸を味わえるから。お魚センターでは海産物加工品を購入できるみたい」（40代女性／長崎県）、「名前がオシャレ」（40代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)