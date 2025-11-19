ドジャースが社会貢献イベントを開催

ドジャースの選手やOBらが参加して行われたイベントが、ロサンゼルスの街に笑顔の輪を広げた。18日（日本時間19日）にドジャースは毎年恒例となるファン感謝祭を開催。生活に困っている家庭に、この日のために準備した1500個の“贈り物”を届けた。

イベントにはウィル・クライン投手やドジャースOBらが参加。七面鳥や選手のグッズなどをドジャースカラーの青色のトートバッグに詰め込んで、自家用車で会場に集まったファンに配布した。クラインは61番のユニホームを着用し、笑顔でファンとの交流を楽しんだ。

球団が公式X（旧ツイッター）で公開した動画を見たファンからは「地域貢献イイね！」「Good」と、貢献活動を称える声が寄せられた。また、オフに駆けつけたクラインに「なんて男だ」「Great job」「ドジャースの伝説、ウィル・クライン」と感謝するコメントも数多くSNSに届いていた。

ドジャースは3日（同4日）にワールドシリーズ連覇を記念した優勝パレードを実施。沿道には数多くのファンが駆けつけ、ロサンゼルスの街は歓喜に包まれた。選手も参加するイベントは、シーズンの戦いを支えたファンへの一番の“恩返し”になっているはずだ。（Full-Count編集部）