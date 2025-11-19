ミッフィー×「靴下屋」コラボ第4弾！ 新登場の“ボリス柄”を含むソックス全5種展開
靴下専門店「靴下屋」は、11月21日（金）から、ミッフィーとのコラボレーション靴下第4弾を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで順次発売する。
【写真】ボリスが初登場！ コラボソックスのラインナップ
■ノベルティも用意
今回発売されるミッフィー×「靴下屋」のコラボレーション靴下は、新たに登場するボリス柄を含めた全5種類。
ラインナップには、かかとの上でミッフィーやボリスがちょこんと頬杖をついたようなデザインの「ワッフル刺しゅうソックス」を用意。毛混素材を採用しており、ふんわりあたたかなのもポイントとなっている。
また、ミッフィーとボリスのフェイスをモール糸で表現した「モール総柄ソックス」が展開されるほか、左右で異なる表情がユニークなお部屋履きにおすすめの「もこもこアメリブショートソックス」もそろう。
さらに、数量限定のノベルティが登場。コラボソックスを含む商品を3300円（税込）以上購入した人には、マチなしフラット＆大きめサイズが便利な限定デザインの「オリジナルポーチ」がプレゼントされる。
