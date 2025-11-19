＠cosme「2025ベストコスメ」TOP10発表！ 大賞は2年連続1位のクレンジング＜取材レポ＞
国内最大の化粧品口コミサイト「＠cosme」は、11月19日（水）に、「＠cosmeベストコスメアワード2025ベストコスメ／2026上半期トレンド予測」を開催。約5万点以上の人気商品がエントリーした中から、総合大賞を「アテニア」の「スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ リフレシングシトラスの香り」が受賞。2年連続総合大賞を受賞する結果となった。
【写真】「＠cosmeベストコスメアワード2025ベストコスメ」受賞10アイテム一覧
■毛穴悩みのケアがかなう
「＠cosmeベストコスメアワード」は、＠cosmeメンバーから寄せられたクチコミ投稿をベースに、今、生活者が支持している商品を表彰するアワード。
今回1位に輝いた「アテニア」の「スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ リフレシングシトラスの香り」は、中価格帯アイテムでありながらデパコス級の質の良さと香りが人気のクレンジングオイル。物価高が続く昨今、高品質のアイテムがお手頃な価格で購入できるのは消費者にとってうれしいポイントだ。
そんな本商品が根強い人気を誇る1つの要因として、商品を継続して使うリピーターの口コミが、新規購入者の増加につながったと＠cosmeリサーチプランナーは分析。「オイルタイプのクレンジングに対するネガティブを払拭してくれるような口コミや、継続して使った時の肌変化について書いてくれていることで、『口コミが良かったからこの商品を使ってみよう』と思う新規顧客が入ってくるサイクルを生み出していると思います」とコメントしていた。
中でも、酷暑が続いた今年の夏は、“毛穴”の悩みを持つ利用者からの指示が高かったそう。「リピーターの皆さんが、『継続して使うことで鼻の角線がかなり目立たなくなりました』や『小鼻のざらざら感が、使い続けることで取れてきます』というように、この商品を使い続けるとこんなに良いことがあるよということを伝えられたというのが、「アテニア」の非常に素晴らしいところだと考えています」と話すように、毛穴ケアがかなう商品の特徴を、利用者の口コミを通してアピールできたことが分かる。
また、今年は「ロージーローザー」から、全タイプのファンデーションに対応する「マルチファンデパフ 2P」と、極細繊維毛をたっぷり使用した「パウダーブラシEX」がランクインしたが、ツールが総合10位以内に2商品入るのは珍しいことだそう。最近は付属のチップやパフなどが省かれたメイクアイテムも増えているが、自身が厳選したツールを使うことで、利用者はよりイメージに合ったメイクを楽しんでいるのかもしれない。
※「＠cosmeベストコスメアワード2025ベストコスメ」TOP10の結果は下記の通り。
★「＠cosmeベストコスメアワード2025ベストコスメ」TOP10
1位：アテニア「スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ リフレシングシトラスの香り」
2位：ロージーローザ「マルチファンデパフ 2P」
3位：コスメデコルテ「ルース パウダー」
4位：ランコム「ジェニフィックアルティメセラム」
5位：THE ANSWER「スーパーラメラシャンプー＆EXモイストトリートメントFOR DAILY DAMAGE」
6位：rom＆nd「ハンオールブロウカラ」
7位：RMK「デューイーメルト リップカラー」
8位：ロージーローザ「パウダーブラシEX」
9位：ルルルン「ハイドラ EX マスク」
10位：SK‐II「ジェノプティクス インフィニットオーラエッセンス」
調査期間：10月28日（火）〜10月30日（木）
調査対象：＠cosmeプロデュースメンバー／15〜69歳の女性5786人
調査方法：アンケート方式
