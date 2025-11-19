¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î­à¥Þ¥ê¥ê¥ó­á¤³¤ÈËÜ¶¶ËãÎ¤¤µ¤ó¡á2018Ç¯»£±Æ¡¡

¼«±ÒÂâ¤Î¹­ÊóÂç»È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°

¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÜ¶¶ËãÎ¤¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤È¤Î­à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡×ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ëËÜ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¼«±ÒÂâÂÓ¹­ÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¤Î¹­ÊóÂç»È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢ÁÏÎ©69¼þÇ¯½Ë²ì²ñ¤Ø½ÐÀÊ¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¾åÌîÍÎ²ðËÜÉôÄ¹¤ÎÎÙ¤Ç·ÉÎé¤ò¤¹¤ëÄ¹ÃË¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á·ÉÎé¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î·ÉÎé²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ìÊâ°ìÊâ¡¢À¿¼Â¤ËÅØÎÏ¤·¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¾Ú¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡­à¥Þ¥ê¥ê¥ó­á¤Î°¦¾Î¤Ç¥«¡¼¥ê¥ó¥°¿Íµ¤¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤­¤¿ËÜ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÂè1»Ò½Ð»º¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÅßµ¨¸ÞÎØ½é¤Î­à¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥á¥À¥ê¥¹¥È­á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£