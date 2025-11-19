¡Ö¤³¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤¢¤Ã¤¿¡©¡×à¤ª¤¸¤¸ÍÍá¾®Æü¸þÊ¸À¤¤Èà¶Ó¿¥¤µ¤óáµÈÂôÎ¼¤Î¥¹¥¥Ã¥×¹çÀï¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö¤µ¤¹¤¬Éð»Î¡×¡Ö¹ñÊõ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¹¥¤¡×¤ÎÀ¼¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û
¤Ê¤¼¤«¸«»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿´ª±¦±ÒÌç
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤Îà¥¹¥¥Ã¥×¹çÀïá¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¥Ã¥×¤ò¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ä¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤â¤Þ¤Í¤ò¤·¤ÆÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¸«»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡Ä¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£¡Ö°ìÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¡Ø¤â¤¦¥¹¥¥Ã¥×¤Î»£±Æ¤·¤¿¡©¡Ù¤È¡¢¤ª¸ß¤¤Ãµ¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯Ä«¥É¥é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¡ÖÄ«¤«¤éÇú¾Ð¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Î¿À¥»¥ó¥¹¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤´é¡×¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¿Í¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë´ñÀ×¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Éð»Î¡ª¡×¡ÖÉ¨¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Îà¹ñÊõ¥¹¥¥Ã¥×á¤â¹¥¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£