故障で戦列を離れているJ1アビスパ福岡の北島祐二（25）が19日、雁の巣球技場（福岡市）での全体練習に完全合流した。6月28日の神戸戦を最後に試合から遠ざかっているが、30日に行われるG大阪とのホーム最終戦を見据え、調整を続ける。

フルメニューはこの日から解禁という。右膝の故障で離脱していた先輩のFW城後寿も合流し、ともにボール回しやミニゲームなどで精力的に汗を流した。「楽しかった。（経過が）思うようにいかず、順調ではなかったので、一つ、きょう乗り越えられたことは次につながる」と表情は明るかった。

今季は6月21日の新潟戦でJ1リーグ戦初ゴールを記録するなど攻撃の要として飛躍した一方、相次ぐけがに悩まされた。4〜5月に離脱し、6月に復帰したものの、再び故障した。全体練習に合流した時期もあったが、また別メニューとなっていた。

多くのサポーターが来場予定のホーム最終戦も「状態次第で行けるのかな」と見据えつつ、ここまで苦しんできただけに慎重だ。

「ここからが勝負。来週までの期間で順調にいくこと。まずはそこ。あまり先を見ずに一日、一日を乗り越えていく感覚で、『気付けば試合だ』というようなメンタルでやれればいいかな」

北島が先発した公式戦は今季、7勝2分けで負けなしだ。ユース出身の25歳の帰還を皆が待ちわびている。焦らず、でも着実に、ベススタのピッチを目指す。（伊藤瀬里加）