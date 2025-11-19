Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö¸ûÎ±¤Î±äÄ¹¡×¤¬·èÄê¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤ÎÀÁµá¤ò¿À¸ÍÃÏºÛ¤¬Ç§¤á¤ë¡¡¿ÈÊÁ¹´Â«¤¬º£¸å¤âÂ³¤¯¡¡»àµî¤·¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤
¡¡¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤·¤¿¡¢NHKÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢10Æü´Ö¤Î¸ûÎ±±äÄ¹¤òÀÁµá¤·¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤ÏÀÁµá¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤·¤¿¡¢¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¡£ÍÆµ¿¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¦µîÇ¯12·î13Æü¤ª¤è¤Ó14Æü¡¢¼«¤é¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÀôÂçÄÅ»ÔÄ¹Áªµó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÃÝÆâµÄ°÷¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ð¤¤¤Í¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¦ÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤Ï¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î°Ñ°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç·ã¤·¤¤ÈðëîÃæ½ýÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢µîÇ¯11·î¤ËµÄ°÷¼¿¦¡£º£Ç¯1·î¤Ë¼«»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤ÎÈ¯¿®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÊ¼¸Ë¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬¡ÖÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤òÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÂáÊá¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤ËÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ò·º»ö¹ðÁÊ¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï¡¢Æ¨Ë´¤äºá¾Ú±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¡¢11·î9Æü¤ËÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï11·î10Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ë¸ûÎ±¤òÀÁµá¡£¿À¸ÍÃÏºÛ¤ÏÀÁµá¤òÇ§¤á¡¢¸ûÎ±¾õ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï19Æü¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ûÎ±¤Î10Æü´Ö¤Î±äÄ¹¤òÀÁµá¤·¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï¤³¤ì¤âÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼ÔÂ¦¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃÝÆâ»á¤ÎÀ¸Á°¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¸ûÎ±±äÄ¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÈïµ¿¼Ô¸ûÎ±¡×¡á¿ÈÊÁ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï¤³¤Î10Æü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¦¸øÈ½ÀÁµá¡áµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¡¢¢¦Î¬¼°µ¯ÁÊ¡ÊÎ¬¼°Ì¿ÎáÀÁµá¡Ë¤¹¤ë¤«¡¢¢¦ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤¹¤ë¤«¡¢¢¦½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤·µ¯ÁÊÉÔµ¯ÁÊ¤òÄÉ¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£