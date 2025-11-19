「わたしにとっては大好きなお兄ちゃんでした」山上被告の妹　事件の背景に”旧統一教会がある”と証言　時折涙声に…事件後唯一接見した親族が語る【安倍元総理銃撃事件　11月19日の裁判】

安倍元総理銃撃事件の裁判。被告の妹は事件が起きた背景に”旧統一教会がある”と証言しました。



（山上被告の妹）「わたしにとって兄は、大好きなお兄ちゃんでした」



時折涙声になりながら法廷で語ったのは、山上徹也被告の妹。事件後、唯一接見している親族です。



山上被告は、２０２２年７月奈良市で応援演説に訪れていた安倍晋三元総理（当時６７）を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。





これまでの裁判で山上被告は起訴内容を認め、弁護側は不遇な生い立ちが事件の動機に大きく影響していると訴えています。また、これまでの警察の調べに対して、山上被告は「母親が旧統一教会にのめりこみ多額の献金をして破産した」などと供述していました。きのう１８日に続き、きょう１９日も奈良地裁の裁判に証人として出廷した山上被告の妹。小学生の頃、母親が旧統一教会に入信しそれ以降、信仰を深めていったといいます。（山上被告の妹）「私にたとえ熱があっても置いて行って、常に統一教会のことで頭がいっぱいで、私へのかかわりが少なくなっていった」弁護側の冒頭陳述によると母親は旧統一教会に９８年までの５年間でおよそ１億円献金していたということで、妹は家庭環境が悪化していく様子を話しました。（山上被告の妹）「母親が連絡してくるのは、私が家を出てからは金を無心する時だけだった。私に関心がないくせに、偉そうに払えと言ってきて腹が立った。母を変えた統一教会のせいだ」妹は金を無心し腕にしがみつく母親を道路でひきずったこともあると話し、そうした母親の行動を「惨めだった」と話す一方、献金を止めることはできなかったと振り返りました。「私たちは統一教会によって家庭が破綻した被害者だった。母親は自分の意思で献金をしていて、口出しすることは到底できなかった。相談する窓口を探したが、親が入信した子どもの相談窓口は見つけられなかった。合法的な方法ではどうすることもできなかった」１９日の裁判では、旧統一教会への献金による被害救済などに取り組む山口広弁護士らが出廷。山上被告の母親が入信したいきさつは「典型的な事例」としたうえで「自分たちなりに２世への対策ができていれば事件は防げた」と話しました。２０日は山上被告への被告人質問も行われる予定です。