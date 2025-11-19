ずっと真夜中でいいのに。来年開催の日本＆アジアツアーのタイトル＆全日程を発表
ずっと真夜中でいいのに。が来年に開催するJAPAN＆ASIA TOURの正式タイトルと最新日程を発表した。ツアータイトルは『ZUTOMAYO INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」』で、香港と神戸の追加公演を含む全日程が明らかになった。
【写真】ずっと真夜中でいいのに。大阪・関西万博でのライブの模様
同ツアーは、今年のアリーナツアー『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』で12万人を動員した勢いを継ぐ形で、来年2月28日の日本武道館公演を皮切りに、ソウル、上海、シンガポール、バンコク、台北、香港などを巡るアジア公演と、東京、横浜、大阪、神戸といった日本各地のアリーナ会場を網羅する大規模な内容となっている。
すでに9月に大阪・関西万博で開催されたワンマンライブにて、ツアー開催の特報と一部公演日程が告知されていたが、今回新たに6月6日の香港公演（AsiaWorld-Expo）および6月17日、18日の神戸公演（GLION ARENA KOBE）の追加が発表された。
日本国内公演については、ファンクラブ会員限定の最速チケット先行受付が開始。日本以外の地域でのチケット情報は後日発表予定となっている。
ずっと真夜中でいいのに。は、2026年1月4日に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催される洋楽フェス『rockin'on sonic』に唯一の日本アーティストとして出演することが発表され話題も呼んでいる。
■『ZUTOMAYO INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」』日程
・2月28日 東京・日本武道館
・3月1日 東京・日本武道館
・3月14日 ソウル・KOREA UNIVERSITY TIGER DOME
・3月28日 上海・TBA
・4月4日 新横浜・横浜アリーナ
・4月5日 新横浜・横浜アリーナ
・4月17日 シンガポール・The Star Theatre
・4月24日 大阪・大阪城ホール
・4月25日 大阪・大阪城ホール
・5月2日 バンコク・Union Hall
・5月16日 台北・TBA
・6月2日 横浜・Kアリーナ横浜
・6月3日 横浜・Kアリーナ横浜
・6月6日 香港・AsiaWorld-Expo（追加）
・6月17日 神戸・GLION ARENA KOBE（追加）
・6月18日 神戸・GLION ARENA KOBE（追加）
