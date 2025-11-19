DAIGO、夫婦で共演の人気子役に「縁を感じます」 年齢当てでまさかの回答「微妙な答えがうれしかった」
アーティスト・タレントのDAIGO（47）が19日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』（12月12日公開）完成披露先行上映会の舞台あいさつに登壇。子役の倉田瑛茉（5）との共演の印象を明かした。
【写真】カワイイ…！トナカイ姿で登場した倉田瑛茉
本作を観た感想について、DAIGOは「正直な話ですね、OKTですよね。（O）大人も（K）子どもも（T）楽しめる。そういう作品になっています」とDAIGOで披露。続いて、緊張の面持ちの倉田は「…おもしろかった」と絞りだし、その愛らしさに会場からはため息が漏れた。DAIGOは「十分ですよね。僕もけっこう溜めて言う方なんですけど、それを上回る（溜め）」と称賛を送り、笑いを誘った。
同作でアフレコに初挑戦した倉田とは初共演だが、妻で俳優の北川景子はひと足先にフジテレビ系ドラマ『あなたを奪ったその日から』で共演。DAIGOは「とっても縁を感じます」と明かし、「とてもしっかりしていてとても5歳とは思えない。学年でいうと41個下なんですけど、僕の5、6歳のときでは考えられない能力をお持ちだなと思います」と感心した。
また、DAIGOの印象について「かっこいい」と照れつつ笑顔を見せた倉田に、「ありがとう」とメロメロの様子のDAIGO。「『おじさん何歳に見える？』って聞いたら、『45歳』って言ってくれたんですよ。僕本当は47歳なんで、2個若く言ってくれたんです。その微妙な答えがうれしかったです」と舞台裏でのエピソードを明かし、会場を笑いに包んでいた。
本作の物語は、パーシーの郵便貨車に入れ忘れられたサンタ宛ての手紙を届けるため、トーマスとパーシーが奮闘するというもの。くじけそうになるパーシーをトーマスが励ましながら進む中、ついに空を飛ぶサンタクロースがソドー島に現れる。物語は、パーシーの郵便貨車に入れ忘れられたサンタ宛ての手紙を届けるため、トーマスとパーシーが奮闘するというもの。くじけそうになるパーシーをトーマスが励ましながら進む中、ついに空を飛ぶサンタクロースがソドー島に現れる。映画にはオリジナルのクリスマスソング3曲が使用されている。
