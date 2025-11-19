「すごー!!」今井翼、『レゴ』作品にファン驚き「これもレゴなんですか!?」「凄い細かい」
俳優の今井翼（44）が18日、自身のインスタグラムを更新。『LEGO（レゴ）』ブロックで作った“F1マシン”を披露した。
【写真】「すごー!!」「これもレゴなんですか!?」「凄い細かい」今井翼が作った『レゴ』作品
今月1日の投稿で、『LEGO（レゴ）』ブロックで作ったクリスマスツリーを紹介していた今井。ファンからは「え〜すごっっ」「作ったの!?」「超大作ですね」などと反響が寄せられていた。
この日「#Lego今井」のハッシュタグとともに紹介したのは、赤と水色を基調とした2台のF1マシン。細部まで忠実に再現されたレーシングカーには、レーサーも乗車している。
今井は「ステッカー貼るのが地味に苦戦」したことを明かした。
この投稿に対し、ファンからは「すごー!! めっちゃかっこいいね」「これもレゴなんですか!?すご〜い」「こんなレゴもあるんですね」「何時間で完成したのかしら」「凄い細かい」「指先器用ですね」など驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】「すごー!!」「これもレゴなんですか!?」「凄い細かい」今井翼が作った『レゴ』作品
今月1日の投稿で、『LEGO（レゴ）』ブロックで作ったクリスマスツリーを紹介していた今井。ファンからは「え〜すごっっ」「作ったの!?」「超大作ですね」などと反響が寄せられていた。
この日「#Lego今井」のハッシュタグとともに紹介したのは、赤と水色を基調とした2台のF1マシン。細部まで忠実に再現されたレーシングカーには、レーサーも乗車している。
今井は「ステッカー貼るのが地味に苦戦」したことを明かした。
この投稿に対し、ファンからは「すごー!! めっちゃかっこいいね」「これもレゴなんですか!?すご〜い」「こんなレゴもあるんですね」「何時間で完成したのかしら」「凄い細かい」「指先器用ですね」など驚きと称賛の声が寄せられている。