Amazonにて11月19日より開催中の「Amazon Black FridayサプライズプレSALE」に、SteelSeriesのゲーミング製品が追加された。

ゲーミングキーボード「Apex Pro Mini Wireless JP」や有線ゲーミングヘッドセット「Arctis Nova Pro」、ゲーミングワイヤレスイヤホン「Arctis GameBuds white」などに、それぞれマウスパッド「QcK mini」が付属するセットがお買い得になっている。「QcK mini」はスモールサイズの布マウスパッド。底面にラバー加工が施されており、場所を選ばず使用できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Apex Pro Mini」は、遅延を感じさせない2.4GHz接続およびBluetooth 5.0のデュアルワイヤレス接続を採用。2.4GHz接続で最大30時間、Bluetooth 5.0接続で最大40時間のプレイが可能だ。

OmniPoint 2.0 Adjustable HyperMagnetic スイッチにより、アクチュエーションポイントを最短0.1mmに設定可能。Rapid Triggerモード搭載に加え、0.54msの反応速度で世界最速のキーボードがさらに高速になる。

アクチュエーションポイントを最短0.1mmから4.0mmまで、0.1mm単位で調整できる。

Arctis Nova Proは、フルカスタムされた40mmオーディオドライバーに加え、最高品質のESS Sabre Quad Core DAC採用によりハイレゾ対応の高精細なHi-Fiサウンドを実現。すべての音域で調整が可能な独自ソフトウェア「SONAR」と固定の10バンドを調整できるイコライザーにより、音楽も映画もゲームもこれひとつで最高のサウンドを体験できる。

デンマークを代表するデザイナーJacob Wagner(ヤコブ・ワグナー)氏監修。PVDコーティングを施したスティールやアルミニウムなどの高耐久素材を採用し、素材の風合いを生かしたミニマルなデザインに仕上げられている。

2系統の入力に対応可能な「マルチシステムコネクト」で、ゲーミングPCとPS5/PS4、もしくはNintendo Switchなどの2つのデバイスの常時接続が可能。そのためデバイスや周辺機器をスマートに設置でき、ケーブルを抜き差しする必要がなく、すぐにゲームをプレイできる。

プロ機材レベルの双方向マイクロフォンに加え、AIによるノイズキャンセリングによりチャット時のクリアな音声を実現する。