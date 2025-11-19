Ｊ２で７位の磐田は１９日、ホーム最終戦となる山形戦（２３日）に向け静岡・磐田市内で調整した。敵将の横内昭展監督は昨季まで磐田を指揮。ここまでチーム最多９ゴールのＦＷマテウスペイショットは「再会を勝利で祝いたい」と宣言した。

昨季磐田入りした助っ人にとって、横内監督は来日して初めて仕えた日本人監督となる。「日本で最初の監督で思い入れがあるし、横内さんのことを悪く言う人はいない。Ｊ２の戦い方を知っているので簡単な相手ではないが、ジュビロの選手として負けられない」と言葉に力を込めた。

今季は開幕からコンスタントに先発を続けるも６月以降はベンチスタートが続く。６月１５日の愛媛戦で８点目を奪うも、９点目は９月２７日の大宮戦まで出なかった。それでも１０月２６日の愛媛戦、１１月９日の山口戦では途中出場し相手ＤＦを引きつけてオウンゴールを“誘発”するなど決して状態は悪くない。「ゴールにからむ回数も増えて貢献できている自負がある。早く２ケタ（得点）を達成したい」。１９０センチ、９４キロの大砲がヤマハ最終戦で大暴れし、プレーオフ圏浮上を呼び込む。