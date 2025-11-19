物価高に嬉しい“増量”＆“サイズアップ”祭り！　『ローソンストア100』の「デカ盛りチャレンジ」と「1個買うと1個もらえる」企画が同時開催

『ローソンストア100』（611店舗／2025年10月末現在）が、人気の「デカ盛りチャレンジ」と「1個買うと1個もらえる」企画を、2025年11月19日から12月2日までの14日間展開する。

※すべて価格は税込み

止まらない物価上昇、「デカ盛り」は台所事情を救うか!?

農林水産省は2025年11月14日、全国のスーパーで3日から9日までの1週間に販売されたコメの平均価格が5キロあたり税込みで4316円だったと発表。集計を始めた2022年3月以降の最高値を約半年ぶりに更新した。コメの他にもあらゆる食材が値上がりし、毎日の献立に頭を悩ませている人も多いだろう。

このように物価が高騰している中、2000年代から登場してきた「デカ盛り」「メガ盛り」が、圧倒的なコストパフォーマンスで人気を継続している。「お客さんにお腹いっぱいになって喜んで欲しい」という店主の心意気から、価格は据え置きやわずかな値上げに抑えつつ、デカ盛りメニューを提供し続けている名店も多く、その姿勢が支持を集めているようだ。

消費者にとって、同じ価格でより多く食べられるのは大きな魅力。筆者は悔しいことに、健啖家を夢見る小さな胃袋の持ち主だが、食べ残した分はテイクアウト可能な店が多いと聞いている。持ち帰って、また1食分になるとしたらコスパはさらに高まる。物価高の今こそ、胃袋サイズを問わずに「デカ盛り」メニューに挑戦するときかもしれない。

今回の「デカ盛りチャレンジ」では、サイズアップした弁当やおにぎり、パン、デザートなど計17商品を第1弾（11月19日〜11月25日）と第2弾（11月26日〜12月2日）に分けて販売。いつもの値段のままでボリュームアップする「ばくだんおにぎり炙り牛焼肉」や「トリプルハムチーズエッグサンド」、驚きサイズでお手頃価格の「デカ盛りプリン」など、がっつり食べたい時にぴったりのラインナップ。

【「デカ盛りチャレンジ」第1弾：2025年11月19日〜11月25日】

大きなチキンステーキ弁当（バター醤油） 538円

値段はそのままでチキンステーキをサイズアップ。食べ応えのあるジューシーな鶏もも肉を、香ばしいバター醤油で仕上げた。ご飯との相性も抜群な、満足度の高い一品。

ばくだんおにぎり 炙り牛焼肉 173円

手にずっしりと重みを感じるボリュームサイズに進化。甘辛いタレをまとった炙り牛焼肉の香ばしさが、ご飯の旨みを引き立てる。食べごたえと満足感を両立したデカ盛りおにぎり。

トリプルハムチーズエッグサンド 278円

ハムチーズエッグサンドを1組増量！ ハムオニオンサラダ、チェダーチーズ、たまごサラダの組み合わせが絶妙で、食感と風味のバランスが楽しめるリッチなサンドイッチ。

デカ盛りプリンクレープ 225円

たまごの風味豊かなプリンとホイップクリームをスポンジとクレープ皮で包んだ。手に持った瞬間に「重っ！」と感じる満足サイズのデザート。

ガーリックフランス 149円

大きなフランスパンに、食欲をそそるガーリックバターを塗って焼き上げた。トースターで軽く温めれば、香ばしさが一層際立つ。

コロッケ＆メンチカツバーガー 171円

コロッケとメンチカツをダブルでサンドし、ボリュームも満足感も満点のバーガー。一口ごとに異なる味わいが楽しめる。

ひとくち歌舞伎揚 わさび 89g 119円

メーカー従来品の50％増量パック。わさびのツンとした辛みと香り、天乃屋ならではの香ばしい揚げ煎餅の風味がクセになる。おつまみにもぴったりのビッグサイズスナック。

ころから 各種（レギュラー・レッド・チーズ） 5個＋１個増量 各214円

通常5個入りの「ころから」を1個増量し、値段はそのままで6個入りに。

※ファストフーズ導入店舗限定商品、全期間（11月19日〜12月2日）販売商品

【「デカ盛りチャレンジ」第2弾：2025年11月26日〜12月2日】

びっくり！チキンカツ弁当 538円

その名の通り“びっくり”サイズのチキンカツをドーンと盛り付け。サクサク衣の中に閉じ込めたジューシーな肉汁と旨みが、食欲を一気に満たす。

ばくだんおにぎり 大きな焼鳥 167円

大ぶりのもも肉焼鳥をまるごとサンドした、インパクト抜群の一品。香ばしいタレの風味と炭火焼きのような香りが、ご飯にしっかり染み込む。

トリプル照焼チキンサンド 268円

人気の照焼チキンサンドを増量し、より食べごたえのある仕様に。甘辛ダレを絡めた自家製チキンとシャキシャキキャベツの相性が抜群で、ボリューム満点ながら最後まで飽きずに食べられる。

デカ盛りプリン 214円

昔ながらの固めな食感はそのままに、たっぷりサイズで登場。たまごのコクとやさしい甘さ、ほろ苦いカラメルが絶妙なバランス。シェアしても、独り占めしても楽しめる王道スイーツ。

バター風味ブール 149円

ふんわり大きなサイズが存在感抜群。バターの香りが広がるやさしい味わいで、軽やかな食感の中にコクを感じるブール。

2種のコロッケサンド カレー＆コーン 214円

6枚切り食パンに、カレーコロッケとコーンコロッケをサンド。異なる味わいが楽しめる、ボリューム満点なサンドイッチ。

マシマシ焼もろこしせんべい 50g 160円

メーカー従来品50％増量のマシマシ仕様。スイートコーンを練り込んだ香ばしい生地にコーンパウダーをまぶし、とうもろこしの甘みと香ばしさをしっかり堪能できる。

1個買うと1個もらえる嬉しいキャンペーン！ 対象商品を要チェック

また、同時開催の「1個買うと1個もらえる」企画は、対象商品を購入すると、その場で使える無料引換券がもらえるお得なキャンペーン。対象の期間中に、発券対象商品を1点購入するごとに無料引換券（レシートクーポン）が1枚発券される。

第1弾：2025年11月19日〜11月25日

「1個買うと1個もらえる」第1弾

発券期間：2025年11月19日〜11月25日

利用期間：2025年11月19日〜12月2日

第2弾：2025年11月26日〜12月2日

「1個買うと1個もらえる」第2弾

発券期間：2025年11月26日〜12月2日

利用期間：2025年11月26日〜12月9日

家計に嬉しい企画2つが同時開催。お見逃しなく！

