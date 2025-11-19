「謝ってくれるかな？」笑顔で子どもを詰める母。母に守られていると思っていたけど…／「お母さんの言うとおり」にしてきたのに（1）
「お母さんの言うことは絶対！」
どんな時も私を肯定してくれて、守ってくれるのはお母さんだけ。
お母さんの言うとおりにすれば大丈夫。そう思っていたけれど…。
『家族全員でいじめと戦うということ。』で、主人公・ハルコがいじめられる原因になったのはサキコという少女の存在でした。しかし彼女の家庭は、実は深刻な問題を抱えていたのです。
娘を守るため、事あるごとに様々な場所・人物に苦情を入れ、決まりを変えさせたりしてきたサキコの母。我が子のためにとモンスターペアレントになった母親と、母の言う通りにすることで支配されてしまっている娘のエピソードをお送りします。
