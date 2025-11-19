7年前、福岡県川崎町で生後11か月の長女に暴行を加え、死亡させた罪に問われている母親の裁判です。19日に福岡地方裁判所で行われた被告人質問で、母親は「全部私の責任」だと述べました。

傷害致死の罪に問われているのは、福岡県糸田町の無職、松本亜里沙被告（29）です。



起訴状によりますと、松本被告は2018年7月、川崎町の当時の自宅で、生後11か月の長女、笑乃（えの）ちゃんの頭部に強い衝撃を与える暴行を加え、3日後に死亡させたとされています。





初公判で、松本被告は「故意に暴行など振るっていません」と述べ、起訴内容を否認していました。裁判の中で弁護側は「持病のてんかんの発作で抱いていた笑乃ちゃんを落としたなどの事故の可能性がある」と無罪を主張しているのに対し、検察側は「被告は駆けつけた救急隊員などに対し、てんかん発作の可能性について説明していない」と指摘しています。

19日、福岡地方裁判所で行われた被告人質問で、弁護側から「てんかんの可能性」を説明しなかった理由について問われ、松本被告は「当時は原因が分からなかった。あとになって、笑乃ちゃんが頭を打っていると知り、私がてんかんの発作を起こして笑乃ちゃんを落としたのかもしれないと思った」と述べました。



さらに「笑乃ちゃんを出産した後、何度もてんかんの発作を起こしていたにもかかわらず、自己判断で薬の服用をやめていた」としました。その上で「薬の副作用や妊娠中だった第二子への影響が怖かった。病気のことを知ろうともせず、薬を勝手にやめたことは間違っていたと反省しています」と述べました。



そして、笑乃ちゃんの死については「全部私の責任だと思っています」と泣きながら述べました。裁判は 21日にも被告人質問が行われます。