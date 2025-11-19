通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％付近、比較的落ち着いた形状示す 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％付近、比較的落ち着いた形状示す

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％付近、比較的落ち着いた形状示す



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.59 6.11 6.81 8.62

1MO 9.12 6.46 7.25 7.77

3MO 9.17 6.21 7.75 7.22

6MO 9.30 6.35 8.11 7.35

9MO 9.38 6.49 8.33 7.52

1YR 9.43 6.63 8.49 7.62





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.52 8.93 7.90

1MO 8.55 8.97 7.86

3MO 8.70 8.72 7.41

6MO 9.02 9.06 7.48

9MO 9.25 9.32 7.59

1YR 9.40 9.52 7.68

東京時間16:33現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は８．６％付近に落ち着いている。ボラティリティー曲線は短期から長期に向けて順次水準を上げる形状となっている。目先の相場変動リスクは低位に見積もられている状況。ただ、あすには９月米雇用統計発表を控えており、発表後の市場反応には注意したい。

