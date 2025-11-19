¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬¸åÇÚ¤é¤ÎÌöÆ°¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¡Êì¹»¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬2Ï¢ÇÆÃ£À®
¡þÂè56²óÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ Âç³Ø¤ÎÉô¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç 4-0 Î©Ì¿´ÛÂç(19Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬19Æü¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¤ÎÂç³Ø¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤é¤¬ºßÀÒ¤·Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Á°Ç¯¤«¤é¤Î2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¡¢À¾ÀîÁª¼ê¤âµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀ¸´ÑÀï¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç·Ð²á¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î³èÌö¡¢¼«Ê¬¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½Õ¤Ë²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËºÇ¸å¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤âº£¤Î£´Ç¯À¸¡ÊÅö»þ£³Ç¯À¸¡Ë¤ä¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢ÃæÆü¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡£17Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É9²óÌµ¼ºÅÀ¤È¤½¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËDeNA¤«¤é1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÁª¼ê¤â½Ð¾ì¡£NPB¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÌöÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£