１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１４円９０銭（０・０４％）安の４万１２５２円２４銭だった。

４営業日連続で下落した。

構成銘柄のうち１６８銘柄が値下がりした一方、１６５銘柄が値上がりし、売り買いが交錯した。市場の注目を集める米半導体大手エヌビディアの決算発表を米国時間１９日に控え、様子見ムードも強かった。

半導体関連の銘柄で売りが目立った。一方、日中両国の関係悪化を受けて急落していたインバウンド（訪日客）関連の外食や小売り銘柄では、割安感から買いが入った。

個別銘柄の下落率は、半導体関連製品のＳＵＭＣＯの６・２６％が最大で、楽天銀行（５・２７％）、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（４・９２％）と続いた。

上昇率は、化学メーカーの日油（６・０８％）、すかいらーくホールディングス（５・９０％）、イオン（４・５７％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１６５円２８銭（０・３４％）安の４万８５３７円７０銭だった。４営業日連続で下落した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５・５２ポイント（０・１７％）低い３２４５・５８。