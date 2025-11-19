「馬鹿なことしたもんだよ」。ある風俗ドライバーが、店の女の子を休みの日にホテルに連れ込み、支払いを踏み倒したことが発覚。普段はムードメーカーだった彼も、店の裏ルールの前では無力だった――「やってはいけない一線」を超えたドライバーたちの末路とは？ 風俗ドライバー経験のある御厨謙氏の新刊『キャバクラ店員へとへと裏日記』（鉄人社）より一部を抜粋して紹介する。（全3回の1回目／続きを読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

店の女の子に手を出したドライバー

僕が働いていた店のドライバー仲間は年齢も近く、けっこうみんな年齢を重ねていました（年齢などはあらたまって聞かないので、実際の年齢は不明です）。普段はおたがい別々のところを走っているのですが、暇な時は携帯で連絡を取り合い現場のホテル街などで待ち合わせることもよくありました。

そして待機時間中はおたがいの車を路上に並べて仮眠をとったり、仲間と缶コーヒーを飲んだりしながらだべっていました。話題は、やれ乗せたデリヘル嬢がどうのこうの、やれどこのデリヘルがどうのこうのと、もっぱらお店や界隈のデリヘル業者の噂話などが中心でした。お互い情報交換の場になっていたのです。

ある時リーダー格の山さんを見かけなくなりました。ドライバーの常であまりお金もなく、休むようなタイプでもないので不思議に思い、「山さん見かけないですけれど、辞めたんですか」と仲間に尋ねると、「お前、知らなかったのか。山、もえみ（この店のデリヘル嬢）を休みの日にホテルに連れ込んでいたのが店長にばれて、ボコボコにされて、百万円支払って首になったよ」といわれました。

何やらもえみの稼ぎより多めに支払って、ホテルに行っていたみたいなのですが、ある時手持ちがなくて彼女に金を渡さなかったみたいで、激怒したもえみが店長に密告したそうです。僕はその話を聞いて正直、呆れて物が言えませんでした。

お店の女の子に手を出すのは百歩譲って仕方ありません。山さんも男なので、自分の欲望を我慢できなかったのでしょう。ただ、女の子はべつに山さんのことが好きなのではなく、あくまでお金のために会っているのだから、そのお金がもらえなければ怒るのは目に見えています。彼だってそのくらいのことは百も承知だったはずです。

にもかかわらず、踏み倒そうとしたということは、もしかして関係を持つうちに、相手も自分に気があると勘違いし、もうお金を払わなくても大丈夫だと考えてしまったのでしょうか。あるいは向こうも店に内緒で裏引きをしている以上、お金を払わなくても店に告げ口などできないとでも考えたのか。真相は不明ながら、いずれにせよ山さんがうかつだったのは間違いありません。

「金貸し屋で金を借りさせて、払わせたそうだよ」

話を戻しましょう。僕が「よく山さん、百万円もありましたね」ときくと、「店長が金貸し屋で金を借りさせて、払わせたそうだよ。結構高い利子で。山も馬鹿なことしたもんだよ」と教えてもらいました。これもまた僕を驚かせました。

これまで山さんはお店でも重宝されていました。店長や女の子との関係も悪くなく、どちらかというとムードメーカー的な存在だったように思います。しかしひとたび店のルールの『風紀』（店の女の子に手を出すこと）を破ったが最後、店長は容赦なく罰金を取り立てたのです。しかも金貸しに行かせるなど、明らかに違法なやり方で。

翻って僕が同じようなことをすれば、恐らくそれ以上の仕打ちが待っているに違いありません。普段はなんとなく穏やかに仕事をしているのでつい忘れそうになりますが、デリヘルは裏商売であり、万が一の時は、独自のルールで追い込みをかけることも厭わないのです。くわばら、くわばら、肝に銘じて僕は、風紀は絶対にしないと自分に戒めました。

〈「女の子が辞めちゃうからね」シャンパン1本で5万円バック…知られざるキャバ嬢の給料の仕組み〉へ続く

（御厨 謙／Webオリジナル（外部転載））