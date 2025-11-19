µð¿Í¡¡¥É¥é£´³§Àî¤¬²¾·ÀÌó¡¡Æ´¤ì¤Ïºå¿À¡¦¿¹²¼¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¿·¿Í²¦¡¢£×£Â£Ã¡×ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³£¹¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²¾·ÀÌó¤·¤¿¡£·ÀÌó¶â£µ£°£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð¤Ï£±£°£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£³£¹¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¿·¿Í²¦¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç£×£Â£Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëºå¿À¡¦¿¹²¼¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£ÃæÂç¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¶¡×¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿¹²¼¤µ¤ó¤¬£¶¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é£¶ÈÖ¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²¼µéÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¡ÖÂç³Ø»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÌîÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂç³ØÄÌ»»£±£°£°ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤âÈó¾ï¤Ë¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Æ¸ª¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£