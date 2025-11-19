〈「馬鹿なことしたもんだよ」ボコボコにされ、罰金100万円…お店の女の子に手を出した『風俗ドライバーの末路』〉から続く

シャンパンや指名料の歩合で、1日で数万円を稼ぐ女性も……。キャバクラ嬢の給料は、なぜ高いのか？ 日本人が知らない、そのビジネスモデルを、48歳・未経験からキャバクラのボーイに転職した御厨謙氏の新刊『キャバクラ店員へとへと裏日記』（鉄人社）より抜粋して紹介する。（全3回の2回目／続きを読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

キャバクラ嬢の時給が高い理由は…

キャバクラという業態について少し説明します。

まず一番気になるキャバクラ嬢の時給は下が二千五百円（専業の場合は三千円〜）から上は数万円（はっきりわからないのですがたぶん最高で二万円くらいです）と天地の差があります。

当然ながら、人気が高ければ高いほど時給が上がるのですが、僕はここで疑問を覚えました。お客の料金は1時間8千円（ワンセット）なのに、数万円の給料を払っていたら、その時点でお店が赤字になるからです。

マネージャーに聞いたところ、「お客が複数くることもあるし、歩合もあるからね。人気の女の子はそれだけお金を払っても、ぜんぜんペイできるんだよ」と教えてくれました。

まずキャバ嬢の給料は、時間単位で発生する時給と、シャンパンなどを含むドリンク代（お客がドリンクを注文すると、ドリンクバック＝歩合が女の子に入る）の二つが基本になります。

10万円のシャンパンが売れただけで…

仮に十万円のシャンパンをお客が一本入れると、女の子にはドリンクバックとして、価格の三〇％〜五〇％が支払われる（商品や状況によってパーセンテージが異なる）ことになります。金額的には三万円〜五万円です。

それに加えて同伴代、指名料、延長料金でお給料の全体が構成されます。具体的なサービスの内容とともに説明すると、

・同伴代＝キャバ嬢がお客を伴って、お店に出勤（同伴）すると、お客は同伴代として三千円を支払うことになる。このうち歩合は千五百円。

・指名料＝お客がキャバ嬢を指名（場内指名と本指名がある）すると、お客は指名料として三千円を払うことになる。このうち歩合は千五百円。

・延長料金＝お客がセットを超えて遊びたい場合は、延長料金として一時間につき一万円を支払うことになる。このうち歩合は五千円。

となります。ここで女の子に二万円の時給を払ったとしてそろばんを弾いてみます。

例えば、一人のお客がキャバ嬢を本指名し、一時間延長。この間に十万円のシャンパンを下ろした場合、総額の料金はセット料金八千円＋本指名代三千円＋延長料金一時間一万円＋シャンパン代十万＝合計十二万一千円の売り上げになります。

一方の女の子に支払う歩合は、指名料一千五百円、延長料金五千円、シャンパン代五万円となり、トータルで五万六千五百円。時給の二万円×二時間＝四万円を加えても九万六千五百円なので、店は差し引き二万四千五百円の利益になるわけです。

「女の子が辞めちゃうからね」

「お店もあんまり高い給料を払いたいわけじゃないけど、それなりのものを与えないと、女の子が辞めちゃうからね」

キャバ嬢の場合は、なるべく条件の良いお店で働こうとする子がほとんどなので、時給が低いと働いてくれません。

まして人気キャバ嬢ともなれば、他店からの引き抜きもあるので、高い給料でつなぎとめておく必要があるのです。

お店にしてみたら、女の子の給料が高くなるのは、仕方のないことのようです。

〈「大して稼げないし、もう辞めようかな…」税金、ヘアメイク代だけじゃない…キャバクラ嬢の給料から差し引かれる「4つのお金」の正体〉へ続く

（御厨 謙／Webオリジナル（外部転載））